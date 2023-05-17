Resmi: 2023 Emilia Romagna GP'si iptal edildi!

Mayıs ayı boyunca bölgeyi etkisi altına alan hava koşulları nedeniyle en az iki kişi hayatını kaybetti.

Salı sabahı başlayan şiddetli yağmur 24 saatlik bir süre zarfında bir düzineden fazla nehrin taşmasına neden olurken, bu hafta sonu için sel ve toprak kaymalarına karşı kırmızı alarm verilmiş durumda.

Kırmızı alarm nedeniyle bölge sakinleri tahliye edilirken, acil sel yardımı için bağış kampanyaları başlatıldı.

Sel felaketi elbette bu hafta sonu Imola'da Avrupa sezonunu açacak olan Formula 1'i de etkiledi.

Salı günü öğleden sonra pistin kenarındaki Santerno nehrinden kaynaklanan sel tehdidi nedeniyle takım çalışanları pistten tahliye edildiler ve ikinci bir açıklamaya kadar piste girişleri yasaklandı.

Sosyal medyada da F2-F3 padoğunun ve televizyon tesisinin sular altında kaldığı görüntülerin yayılmasıyla birlikte, yarışın iptali ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

Konu doğal olarak İtalyan hükümetine kadar gitti ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini tarafından yarışın ertelenmesi istendi.

Çarşamba sabahı acil bir toplantı düzenleyen yetkililer, organizatörler ve F1 yönetimi yarışın güvenli bir şekilde devam edemeyeceğine ve yarışın iptaline karar verdiler.

Mick Schumacher, Haas VF-22, leaves the garage Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali şunları söyledi: "Büyüdüğüm bölge olan Emilia Romagna'nın başına gelenleri görmek büyük bir trajedi. Düşüncelerim ve dualarım sel mağdurları, etkilenen aileler ve topluluklarla birlikte."

"Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek ve durumu hafifletmek için yorulmak bilmeden çalışan inanılmaz acil durum hizmetlerine minnettarlığımı ve hayranlığımı ifade etmek istiyorum -onlar birer kahraman ve tüm İtalya onlarla gurur duyuyor."

"Alınan karar yerel topluluklardaki herkes ve F1 ailesi için doğru karar, nitekim güvenliği sağlamamız ve bu korkunç durumla uğraşırken yetkililere yük olmamamız gerekiyor."

F1 yönetimi tarafından açıklamada, "Formula 1 yönetimi, Emilia Romagna bölgesindeki son olaylardan etkilenen insanların ve toplulukların yanında olduğunu ifade ediyor."

"Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan acil durum çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz."

"Formula 1, FIA başkanı, ilgili bakanlar dahil yetkili makamlar, İtalya Otomobil Kulübü başkanı, Emilia Romagna bölgesi başkanı, şehrin belediye başkanı ve organizatörler arasında yapılan görüşmelerin ardından, Imola'daki yarış hafta sonuna devam etmeme kararı alınmıştır."

"Bu karar, taraftarlarımız, takımlarımız ve personelimiz için etkinliği güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin mümkün olmaması ve bölgedeki kasaba ve şehirlerin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında yapılması gereken şey olması nedeniyle alındı."

"Bu zor zamanda yerel makamlar ve acil durum hizmetleri üzerinde daha fazla baskı oluşturmak doğru olmaz." ifadeleri yer aldı.

Yoğun takvim nedeniyle Emilia Romagna GP'sinin yılın ilerleyen dönemlerine ertelenme olasılığının ise çok düşük olduğu, ancak yarışın 4-6 Ağustos tarihlerine ertelenebileceği düşünülüyor.