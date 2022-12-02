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Formula 1 Haberler

Resmi: 2023 Çin Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1, ülkenin COVID-19 konusundaki katı politikasını devam ettirmesinden ötürü 2023 Çin Grand Prix'sini iptal etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: 2023 Çin Grand Prix'si iptal edildi
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Formula 1, sıfır COVID-19 politikası izleyen ve bu durum son dönemde bazı büyük şehirlerde protestolara yol açtığı Çin'e 2019'dan beri gitmiyor.

Çin Grand Prix'si, orijinal 2023 F1 takviminde yer almıştı ve yarışın 16 Nisan'da yapılması planlanıyordu. Fakat bu, ülkenin uyguladığı kısıtlamaları hafifletmesine bağlıydı.

Cuma günü bir açıklama yayınlayan F1, Çin'in önümüzdeki yıl da Formula 1'e ev sahipliği yapmayacağını doğruladı.

24 yarışlık takvimi korumak isteyen F1, şimdi alternatif seçeneklere bakıyor

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Organizatör ve ilgili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından Formula 1, 2023 Çin Grand Prix'sinin COVID-19 durumundan kaynaklanan ve devam eden zorluklar nedeniyle yapılmayacağını doğruluyor."

"Formula 1, 2023 takvimindeki boşluğu doldurmak için alternatif seçenekleri değerlendiriyor ve vakti geldiğinde yeni bir açıklama yapılacak."

Çin'in iptali sonrası 2023 F1 takviminde, 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'si ile 30 Nisan'daki Azerbaycan Grand Prix'si arasında dört haftalık bir boşluk oluştu.

F1 bu arayı daraltmak için Azerbaycan'ı öne çekmeyi umuyordu ancak Bakü yarışının patronları, Stefano Domenicali ile yaptıkları görüşmelerde mevcut tarihlere sadık kalmak istediklerini söylediler.

Şimdi F1, Çin'in yerini alabilecek yarışlara bakıyor ve seçeneklerden birisi, son günlerde adı 2023 takvimiyle anılan Portimao olacak.

Ancak henüz kesin bir karar alınmadı ve en azından birkaç haftalık süre zarfında herhangi bir gelişme olması beklenmiyor.

Bu yarışın Avrupa'da yer alması muhtemel olabilir ancak Avustralya'dan Azerbaycan'a geçişte ortaya çıkacak lojistik giderlerinin hesaba katılması gerekecek.

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