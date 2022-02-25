Resmi: 2022 Rusya Grand Prix'si iptal edildi!

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Formula 1, perşembe günü Ukrayna ile Rusya arasındaki gelişmeleri yakından seyrettiğini duyurmuştu. Akşam saatlerinde ise F1 takım patronları ve F1 CEO'su Stefano Domenicali bir araya geldi.

Takımların hepsi, bu şartlar altında Rusya'da yarış düzenlenemeyeceği konusunda hemfikirdi ve sonuç olarak yarışın iptal edilmesine karar verildi.

Cuma günü açıklama yayınlayan F1, bu yıl Rusya'da yarış düzenlemeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere, insanları birleştirme ve onları uluslararası düzeyde bir araya getirme gibi olumlu bir vizyonla gidiyor."

“Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şok içerisinde takip ediyoruz. Mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz."

"Perşembe akşamı Formula 1, FIA ve takımlar, sporumuzun bulunduğu konumu tartıştı. İlgili tüm paydaşların görüşüyle beraber, mevcut şartlarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı." denildi.

Sebastian Vettel, perşembe günü yaptığı açıklama ile, eğer yapılırsa Rusya GP'ye katılmayacağını duyurmuştu.

Bu yılki Rusya Grand Prix'si, 2023'te St Petersburg'a gitmeden önce, Sochi Autodrom'da yapılacak son yarıştı.

UEFA, bugün erken saatlerde Mayıs ayı sonunda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini de St Petersburg'dan Paris'e taşımaya karar vermişti.