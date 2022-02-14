Resmi: 2022 F1 sezonunda üç sprint yarışı yapılacak, ilk sekize girene puan verilecek

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Formula 1 Komisyonu, bugün gündemdeki konuları görüşmek üzere Londra'da toplandı ve burada sprint yarışlarının geleceği de konuşuldu.

Uzun süren tartışmaların ardından sprint yarışları nihayet onaylandı.

Yapılan açıklamaya göre yeni sezonda üç sprint yarışı düzenlenecek ve artık hem sürücüler hem de taraftarlardan gelen geri bildirimleri göz önünde bulundurarak, pole pozisyonu unvanını sprint yarışının galibi yerine cuma günkü sıralama turlarını ilk sırada bitiren isme verilecek.

Fakat pazar gününün gridini, yine cumartesi günkü sprint yarışı oluşturacak.

Bir başka değişiklik de artık ilk üçe değil, ilk sekize puan verilmesi olacak. Bu kapsamda kazanan 8, ikinci 7, üçüncü 6 puan alacak. Bu, 5-4-3-2-1 şeklinde devam edecek.

Bu sezon sprint yarışlara ev sahipliği yapacak üç yarış da belli oldu. İlk sprint yarışı Emilia Romagna GP'de gerçekleştirilecek. İkincisi Avusturya ve üçüncü ise Brezilya'da yapılacak. Böylelikle Bahreyn, Kanada ve Hollanda'da yapılması planlanan diğer üç sprint yarışı rafa kalktı.

Geçen yıl sprint yarışlar Silverstone, Monza ve Interlagos'ta yapılmıştı.

FIA ayrıca, geçen yıl kabul edilen maddi şartlarda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu sebeple sprint yarışlar için, geçen yıl kullanılanla aynı mali kurallar geçerli olacak.

Sprint yarışa verilen puan miktarının artması, cumartesi günü iyi performans göstermenin değerini artırıyor. Geçen yıl sadece ilk üçe girenlere 3-2-1 şeklinde puan verilmişti.

Cumartesi günkü bu sprint etkinliğinin adı da "Sprint sıralama yarışı" yerine artık "sprint" olacak.

Kararların FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor fakat bu, sadece formaliteden ibaret.