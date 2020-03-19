F1 takımları, 2021 teknik kurallarını 2022'ye ertelemeyi kabul etti!

Karar bugün, Coronavirüs'ün neden olduğu belirsizliklerin ortasında takım patronları, Chase Carey, Ross Brawn ve FIA ​​başkanı Jean Todt'un yer aldığı bir telekonferansın sonrasında alındı.

Coronavirüs nedeniyle 2020'de yapılması planlanan 22 yarış gerçekleşemeyecek ve hem takımların gelirlerine darbe inecek, hem de sponsorlarla yapılan anlaşmalarla ilgili problemler doğacak. Küresel çapta yaşanan kriz de göz önüne alındığında, takımlar hafta başında 2021 kurallarının ertelenmesini tartıştılar.

Dokuz takım zaten bu fikri kabul etmişti. Ancak başlangıçta Ferrari, bunun sonuçlarını tartışmak için daha fazla vakit istedi. Bugünkü toplantıda, İtalyan ekibin de bu kararı desteklediği anlaşıldı.

Esas plan, 2020 kurallarını bir sezon daha tutmak ve şasi parçalarıyla vites kutusu gibi bileşenleri dondurmak olacak.

Takımlar 2021 sezonunda, bütçe sınırı ve yeni finansal kurallar kapsamında yeni araçlarını geliştirebilecekler. Bu da sadece teknik düzenlemelerin ertelendiği anlamına geliyor.

Şimdi yönetmelik değişikliklerinin detayları üzerinde çalışılacak ve sonuç olarak Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanacak.

Takımlar zaten 2021 araçları üzerinde çalışmaya ve AR&GE planları yapmaya başlamıştı.

Mart ve Nisan ayları arasında fabrikaların zorunlu olarak kapanacak olmaları, 2021 araçlarının gelişim sürecini büyük oranda etkileyecek.