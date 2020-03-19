Resmi: 2021 teknik düzenlemeleri 2022 yılına ertelendi

F1, FIA ve 10 F1 takımının tamamı, oybirliğiyle 2021 teknik yönetmeliklerinin bir yıl sonraya ertelenmesini kabul etti.

Taraflar Perşembe günü Coronavirüs pandemisini ve spor üzerindeki etkilerini tartışmak üzere bir tele konferansa katıldılar.

En iyi seçeneğin, teknik kural değişikliklerini 2022'ye kadar ertelemek ve gelecek yıl 2020 kurallarının devam etmesi olduğuna karar verdiler.

Bunun, bu yıl daha az yarış nedeniyle gelirlerinde azalma yaşayacak olan takımlar üzerindeki mali yükü hafifletmesi umuluyor.

FIA'dan yapılan açıklamada, “Tüm taraflar, 2020 şampiyonasının mevcut durumunu ve Formula 1'in, COVID-19 salgınının yarattığı zorluklara nasıl tepki verilmesi gerektiğini tartıştı."

“Bu durumun yaratmakta olduğu değişken finansal durumu nedeniyle takımlar, gelecek yıl 2020 şasisini kullanmaya devam etmeleri ve diğer parçaları potansiyel olarak dondurmaları konusunda anlaşmaya vardılar."

“Finansal düzenlenmelerin getirilmesi ve uygulanması 2021'te planlandığı gibi devam edecek. FIA, Formula 1 ve tüm takımlar, maliyet tasarrufu yapmanın başka yollarını bulmak adına tartışmalara devam ediyor."

“Tüm takımlar, COVID-19 ile ilgili küresel durum iyileştikçe, 2020 takvimini yeniden düzenlemesi konusunda FIA ve Formula 1'e destek vereceklerini ifade ettiler." denildi.

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