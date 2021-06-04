Resmi: 2021 Singapur Grand Prix'si iptal edildi

Motorsport.com bugün 2021 Singapur GP'nin iptal edildiğini öğrenmişti ve çok geçmeden Singapur GP organizatörlerinden resmi açıklama geldi.

Yarış organizatörlerinden yapılan açıklamada, 2021 Singapur GPsinin COVID-19 pandemisinin getirdiği güvenlik ve lojiktik endişeler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Singapur GP organizasyonunun başkan yardımcısı Colin Syn, "Taraftarlarımızın Formula 1 Singapur Grand Prix'sini sabırsızlıkla beklediklerini biliyoruz. Yarışı arka arkaya ikinci yılda da iptal etmek inanılmaz derecede zor bir karar fakat Singapur'daki canlı etkinlikler için geçerli kısıtlamalar nedeniyle alınması gereken bir karar." dedi.

Singapur, ilk kez 2008 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmış ve 2020 yılına kadar aralıksız olarak yarış düzenlemişti.

Syn, "Taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve etkinlikte yer alan herkesin sağılığını ve güvenliğini korurken, taraftarların beklediği etkinlik deneyimini de sunmamız gerekiyor. Bir numaralı endişemiz güvenlik olduğu için sorumlu, dikkatli ve ihtiyatlı davranmamız gerekiyor." dedi.

Singapur GP organizatörleri, gelecekte Formula 1'e ev sahipliği yapmak için hükümet ve F1 ile görüşmelerini sürdürüyor.

Singapur Turizm Kurulu Sport Direktörü Ong Ling Lee ise, "Singapur Turizm Kurulu, 2021 Singapur Grand Prix'sinin iptal edilmesi kararını anlayışla karşılıyor."

"Öngörülemeyen COVID-19 durumu göz önüne alındığında, bu karar tüm katılımcıların, taraftarların ve yerel halkın sağlığına ve güvenliğine öncelik veriyor." dedi.

Formula 1, 3 Ekim'deki boş yer için Türkiye, Çin ve Amerika'da ikinci yarışı seçenek olarak düşünüyor.