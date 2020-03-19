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Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Monako Grand Prix'si iptal edildi!

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Resmi: 2020 Monako Grand Prix'si iptal edildi!
Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 17:45

Monako, 2020 Formula 1 yarışının iptal edildiğini ve bu sezon yarışa ev sahipliği yapmayacaklarını açıkladı.

Formula 1 yönetimi, bugün yaptığı tele konferansın ardından Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix'lerini ertelediğini duyurmuştu.

Bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra yarışın organizatörü olan Monako Otomobil Kulübü, 2020 yarışının gerçekleşmeyeceğini ve yarışın tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Monako son olarak 1954 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve uzun yıllar sonra ilk kez takvimde Monako GP yer almamış olacak.

Açıklamada, "Dünya çapında yaşanan salgın ve durumun gelişimiyle ilgili tahmin edilemeyen mevcut durum, 2020 FIA F1 Dünya Şampiyonası üzerindeki etkisinin anlaşılamaması, takımların katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik, dünya çapında çeşitli hükumetlerin aldığı farklı karantina tedbirleri, Monako Prensliği'ne erişimin çok sınırlı olması, ilgili işletmeler üzerindeki baskı, gerekli kurulumları yapamayan personel ve ihtiyaç duyulan 1500'den fazla gönüllü, yarışın artık devam edilemez olduğu anlamına geliyor."

"Sonuç olarak ve dünya çapındaki krizin ciddiye göz önüne alındığında, Automobile Club de Monaco Yönetim Kurulu, son derece üzücü şekilde 12. Grand Prix de Monaco Historique ve Monaco Formula 1 Grand Prix'sini iptal etme kararı aldı."

"Yönetim Kurulu tüm taraftarlara, seyircilere, partnerlere ve üyelerimize, bu iki etkinliğin ertelenemeyeceğini ve hiçbir koşul altında bu etkinlikleri bu yıl düzenlemenin mümkün olmayacağını üzüntüyle açıklamak istiyor." denildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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