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Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Hollanda GP iptal edildi!

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Resmi: 2020 Hollanda GP iptal edildi!
Ekleyen:
, Editör
28 May 2020 07:41

Hollanda GP organizatörleri, 2020 Hollanda GP'nin iptal edildiğini duyurdu.

Zandvoort, 2020 yılında 35 yıl aradan sonra Formula 1 takvimine geri dönecekti ancak koronavirüs nedeniyle yarışın geleceği tehlike altına girmişti.

Formula 1 taslak bir takvim üzerinde çalışıyordu ve Zandvoort'a taslak takvimde yer verilmemişti. Hollanda'da koronavirüsle ilgili kısıtlamalar yarışın seyircili yapılmasını mümkün kılmıyordu. Bundan ötürü yarış organizatörleri, F1'e herhangi bir ücret ödemek istemediği gibi, aynı zamanda yarışa ev sahipliği yaptıkları için de ücret almak istiyorlardı.

Bugün itibariyle 2020 Hollanda GP'nin iptal edildiği açıklandı ve Zandvoort böylelikle Formula 1 takvimine dönüş için 2021 yılını beklemek zorunda kalacak.

Yarış organizatörlerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Daha önce duyurulduğu üzere Formula 1 Heineken Hollanda Grand Prix'si, koronavirüsün dünya çapındaki etkisi sebebiyle ertelendi. Hollanda Grand Prix'si organizasyonu, Formula 1 Yönetimi ile yaptığı görüşmelerin ardından, bu yıl seyirci ile herhangi bir yarış yapmanın mümkün olmayacağı sonucuna vardı. Bu nedenle yarışın kesin olarak 2021'e ertelenmesine karar verildi."

"Formula 1, FIA ile birlikte 2021 için yeni bir program ve Hollanda Grand Prix'si için yeni tarihler belirleyecek. Her yıl olduğu gibi tarihler, 2020'nin sonuna kadar FIA tarafından ilan edilecek. Tüm biletler yeni yarış için geçerli olmaya devam edecek."

Hollanda GP, Motorsport.com'un öğrendiği Avrupa takviminde yer almıyordu.

Pazartesi günü onaylanması beklenen 2020 geçici Avrupa takvimi:

5 Temmuz - Avusturya

12 Temmuz - Avusturya

19 Temmuz - Macaristan

2 Ağustos - Britanya

9 Ağustos - Britanya

16 Ağustos - İspanya

30 Ağustos - Belçika

6 Eylül - İtalya

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Editör Kemal Şengül

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