Resmi: 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP iptal edildi!

Takımlar, bir süredir bu üç yarışın gerçekleştirilmeyeceğinin zaten farkındaydılar. Çünkü Bakü ve Singapur, cadde yarışları olmalarından ötürü büyük bir lojistik sorunla karşı karşıyalardı ve organizatörlerin pisti hazırlamak için uzun süre beklemeleri mümkün değildi.

Normalde Azerbaycan GP'nin Haziran ayında yapılması gerekiyordu ancak yarışın ertelenmesine karar verildi. Singapur'un da Eylül ayında yapılması planlanıyordu.

Japonya'daki MotoGP yarışının iptal edilmesinin ardından Formula 1 yarışının iptaline de artık kesin gözüyle bakılıyordu.

İptal kararları sonrası 6 Eylül'deki İtalya yarışı ile 25 Ekim'de yapılması planlanan Amerika yarışı arasında büyük bir boşluk oluştu. Bu altı haftalık süreçte yapılması planlanan tek yarış, 27 Eylül'de Sochi'de yapılması planlanan Rusya GP.

Formula 1 o dönem için çeşitli yarışları onaylamak için çalışıyor. Seçenekler arasında Çin, Kanada ve diğer Avrupa yarışları var. Deniz aşırı yarışlar için en iyi ihtimal Çin olacak. Kanada ihtimali ise zayıf görünüyor.

Bir cadde yarışı olan Vietnam da Azerbaycan ve Singapur'la benzer sorunlar yaşıyor.

Ülkedeki kısıtlamalar devam ediyor ve organizatörlerin boş tribünler önünde yarış yapmak istemediği anlaşılıyor. Ayrıca Nisan ayında 2021 yarışının yapılacak olması, bazı endişelere yol açıyor.