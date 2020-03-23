Resmi: 2020 Azerbaycan GP ertelendi

Motorsport.com, geçtiğimiz hafta 2020 Azerbaycan GP'nin durumu hakkında şüpheler olduğunu öğrenmiş ve dün de yarışın erteleneceğini öğrenmişti.

Nihai açıklama bugün Azerbaycan GP organizatörleri tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Erteleme kararı Formula 1, FIA ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılan kapsamlı görüşmeler sonrasında kabul edildi."

"Bu karar, devam etmekte olan COVID-19 salgının doğrudur bir sonucu ve tamamen ilgili yetkililer tarafından sağlanan bilgilere dayanılarak alındı."

Devamı geliyor...