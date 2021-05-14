Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

Türkiye GP, 2020'nin ardından 2021'de de Formula 1 takvimine girmeyi başarmıştı. Bu kapsamda Türkiye GP 11 - 13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecekti.

Ancak geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye aldığını duyurmasının ardından yarışın geleceği belirsiz bir hal aldı. İngiltere'nin bu adımı sonucu Türkiye'den İngiltere'ye gideceklerin 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Türkiye GP, Azerbaycan GP'den bir hafta sonra gerçekleştirilecekti ve ardından gerçekleştirilecek Fransa GP ile iki haftalık ara olacağı için, büyük ölçüde İngiltere'de yaşayan Formula 1 çalışanları ve takımları evlerine dönecekti. Ancak 10 günlük zorunlu karantina getirilmesi yarışın kaderini olumsuz etkilemiş oldu.

Karantinada geçirilecek gün sayısını azaltmak için Türkiye GP ile Azerbaycan GP'lerinin takvimdeki yerlerinin değiştirilmesi gündeme gelse de, gelen bilgiler Azeri yetkililerin her şeyin tam olarak planlanması nedeniyle buna izin vermediği yönünde oldu.

Günlerdir süren belirsizliğin ardından Formula 1 Yönetimi, takvimin önümüzdeki haftalarda uygulanacak halini güncelledi ve 13 Haziran'da yapılacak Türkiye GP'nin iptal edildiğini duyurdu. Ancak bu, Türkiye GP umutlarının tamamen bittiği manasına gelmiyor çünkü yapılan açıklamada takvimin o bölümündeki yarışın yapılmasının "mümkün olmadığı", Türkiye GP organizatörlerinin daha önce Çin GP organizatörlerinin yaptığı gibi ilerleyen bir dönemde, şartların daha iyi olduğu bir tarihte yarışı yapma yönünde talepte bulundukları belirtildi ve yarışın gerçekleştirilmesi konusunda açık kapı bırakıldı.

Türkiye GP'nin 13 Haziran'daki yerini kaybetmesinin ardından normalde 27 Haziran'da gerçekleştirilecek Fransa GP bir hafta öne çekildi. Yani Fransa GP 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Fransa GP'nin ardından Avusturya'daki Red Bull Ring pistinde geçen sene olduğu gibi çift yarış yapılacak. Bildiğiniz üzere geçen sene Red Bull Ring, sezonun ilk iki yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Yenilenen takvim kapsamında 27 Haziran'da Red Bull Ring'de Steiermark GP yapılırken bir hafta sonra Avusturya GP gerçekleştirilecek. Böylece geçen senenin aksine bu sefer ilk olarak Steiermark GP yapılacak ve Avusturya GP için satılan biletler geçerli olacak.

Yapılan bu düzenlemeler sayesinde 23 yarışlık takvim planı şimdilik korunmuş oldu. Diğer taraftan bizim için Türkiye GP'nin tam olarak hesap dışına atılmamış olması, umut verici bir gelişme diyebiliriz. Formula 1 tarafından yayınlanan bültende Türkiye GP yetkililerinin gösterdikleri işbirliği vurgulanarak teşekkür edildi.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'de yarışmak için hepimiz sabırsızlanıyorduk ancak seyahat kısıtlamaları, Haziran ayında orada yarış yapamayacağımız manasına geliyor. Formula 1 bir kez daha gelişmelere hızlı bir şekilde tepki göstererek çözüm buldu. Avusturya'da art arda iki yarış yapacağımız ve 23 yarışlık takvimin korunacak olmasından dolayı mutluyuz."

"Türkiye'deki tüm organizatörlere ve yetkililere, son haftalarda göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Fransa ve Avusturya'daki organizatörlere de çözüm bulma konusundaki hızları, esneklikleri ve heyecanlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sene başından beri tüm organizatörler ile çok iyi iletişim kurduk ve bu dönemde onlarla yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.