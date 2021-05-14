Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 1 Yönetimi, 2021 takviminde yapılan son değişiklikleri resmen duyurdu ve bu kapsamda 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye GP'nin "yapılması mümkün olmadığı için" resmen iptal edildiğini açıklamış oldu.

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

Türkiye GP, 2020'nin ardından 2021'de de Formula 1 takvimine girmeyi başarmıştı. Bu kapsamda Türkiye GP 11 - 13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecekti.

Ancak geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye aldığını duyurmasının ardından yarışın geleceği belirsiz bir hal aldı. İngiltere'nin bu adımı sonucu Türkiye'den İngiltere'ye gideceklerin 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Türkiye GP, Azerbaycan GP'den bir hafta sonra gerçekleştirilecekti ve ardından gerçekleştirilecek Fransa GP ile iki haftalık ara olacağı için, büyük ölçüde İngiltere'de yaşayan Formula 1 çalışanları ve takımları evlerine dönecekti. Ancak 10 günlük zorunlu karantina getirilmesi yarışın kaderini olumsuz etkilemiş oldu.

Karantinada geçirilecek gün sayısını azaltmak için Türkiye GP ile Azerbaycan GP'lerinin takvimdeki yerlerinin değiştirilmesi gündeme gelse de, gelen bilgiler Azeri yetkililerin her şeyin tam olarak planlanması nedeniyle buna izin vermediği yönünde oldu.

Günlerdir süren belirsizliğin ardından Formula 1 Yönetimi, takvimin önümüzdeki haftalarda uygulanacak halini güncelledi ve 13 Haziran'da yapılacak Türkiye GP'nin iptal edildiğini duyurdu. Ancak bu, Türkiye GP umutlarının tamamen bittiği manasına gelmiyor çünkü yapılan açıklamada takvimin o bölümündeki yarışın yapılmasının "mümkün olmadığı", Türkiye GP organizatörlerinin daha önce Çin GP organizatörlerinin yaptığı gibi ilerleyen bir dönemde, şartların daha iyi olduğu bir tarihte yarışı yapma yönünde talepte bulundukları belirtildi ve yarışın gerçekleştirilmesi konusunda açık kapı bırakıldı.

Türkiye GP'nin 13 Haziran'daki yerini kaybetmesinin ardından normalde 27 Haziran'da gerçekleştirilecek Fransa GP bir hafta öne çekildi. Yani Fransa GP 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. 

Fransa GP'nin ardından Avusturya'daki Red Bull Ring pistinde geçen sene olduğu gibi çift yarış yapılacak. Bildiğiniz üzere geçen sene Red Bull Ring, sezonun ilk iki yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Yenilenen takvim kapsamında 27 Haziran'da Red Bull Ring'de Steiermark GP yapılırken bir hafta sonra Avusturya GP gerçekleştirilecek. Böylece geçen senenin aksine bu sefer ilk olarak Steiermark GP yapılacak ve Avusturya GP için satılan biletler geçerli olacak.

Yapılan bu düzenlemeler sayesinde 23 yarışlık takvim planı şimdilik korunmuş oldu. Diğer taraftan bizim için Türkiye GP'nin tam olarak hesap dışına atılmamış olması, umut verici bir gelişme diyebiliriz. Formula 1 tarafından yayınlanan bültende Türkiye GP yetkililerinin gösterdikleri işbirliği vurgulanarak teşekkür edildi.

 

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'de yarışmak için hepimiz sabırsızlanıyorduk ancak seyahat kısıtlamaları, Haziran ayında orada yarış yapamayacağımız manasına geliyor. Formula 1 bir kez daha gelişmelere hızlı bir şekilde tepki göstererek çözüm buldu. Avusturya'da art arda iki yarış yapacağımız ve 23 yarışlık takvimin korunacak olmasından dolayı mutluyuz."

"Türkiye'deki tüm organizatörlere ve yetkililere, son haftalarda göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Fransa ve Avusturya'daki organizatörlere de çözüm bulma konusundaki hızları, esneklikleri ve heyecanlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sene başından beri tüm organizatörler ile çok iyi iletişim kurduk ve bu dönemde onlarla yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"

Önceki haber

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

51 dk
2
Formula 1

Norris, McLaren’da zorlanan Ricciardo’ya sempati duymuyor

7s
3
Formula 1

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"

3s
4
Formula 1

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"

2s
5
Formula 1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

1g
Son Haberler
Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!
F1

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

51dk
Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"
F1

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"

2s
Bakü, gelecekte F1 sprint yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor
F1

Bakü, gelecekte F1 sprint yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor

2s
Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"
F1

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"

3s
Haas, henüz Amerikalı pilotları F1'e getirme konusundaki sürece dahil değil
F1

Haas, henüz Amerikalı pilotları F1'e getirme konusundaki sürece dahil değil

6s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Verstappen: "Pite gelseydik dahi yakalayabilir miydik emin değilim" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "Pite gelseydik dahi yakalayabilir miydik emin değilim"

Canlı anlatım: İspanya GP İspanya GP
Formula 1

Canlı anlatım: İspanya GP

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı" İspanya GP
Formula 1

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

Norris, McLaren’da zorlanan Ricciardo’ya sempati duymuyor
Formula 1 Formula 1

Norris, McLaren’da zorlanan Ricciardo’ya sempati duymuyor

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

Marko: "Tüm kanat testlerini geçeceğiz"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Tüm kanat testlerini geçeceğiz"

Türkiye GP iptal edildi iddiası
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller, Zarco'nun önünde lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller, Zarco'nun önünde lider

Son Haberler

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"

Bakü, gelecekte F1 sprint yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor
Formula 1 Formula 1

Bakü, gelecekte F1 sprint yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.