Resm: 2020 Kanada GP ertelendi!

14 Haziran'da yapılması planlanan Montreal yarışı, bugüne kadar ertelenen veya iptal edilen dokuzuncu yarış oldu. Bu kararın ardından ilk yarış 28 Haziran'da Fransız GP haline geldi.

23 Mart'ta ertelenen Azerbaycan GP'sinden sadece bir hafta sonra yapılacak olan Montreal yarışının karar vermek için daha fazla vakti vardı çünkü caddelerde daha az hazırlık gerekiyordu.

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