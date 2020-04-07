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Formula 1 / Kanada GP / Son dakika

Resm: 2020 Kanada GP ertelendi!

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Resm: 2020 Kanada GP ertelendi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Nis 2020 18:14

2020 Kanada Grand Prix'si, mevcut koronavirüs pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

14 Haziran'da yapılması planlanan Montreal yarışı, bugüne kadar ertelenen veya iptal edilen dokuzuncu yarış oldu. Bu kararın ardından ilk yarış 28 Haziran'da Fransız GP haline geldi.

23 Mart'ta ertelenen Azerbaycan GP'sinden sadece bir hafta sonra yapılacak olan Montreal yarışının karar vermek için daha fazla vakti vardı çünkü caddelerde daha az hazırlık gerekiyordu.

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Editör Adam Cooper

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