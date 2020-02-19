Renault'nun 2020 F1 aracı R.S. 20 ortaya çıktı

Renault, yeni R.S.20'yi ilk kez Pazartesi günü Shakedown kapsamında piste çıkarmıştı ancak araca dair neredeyse hiçbir görüntü yayınlanmadı.

Takım, geçen hafta düzenlenen lansmanda bile aracın sadece bilgisayar çizimlerini yayınlamıştı.

Araç pek çok yönden selefine kıyasla farklıydı ve özellikle burun kısmındaki değişiklikler gözden kaçmadı.

Takım geçen yıl aerodinamik anlamda zayıf olduğunu biliyordu ve kış boyunca şasiyi geliştirmeye odaklandı.

Takım testlere siyah renk düzeniyle katıldı ancak bunun nihai renk düzeni olmadığı düşünülüyor. Takımın gerçek renk düzenini önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.