Renault'nun 2020 F1 aracı R.S. 20 ortaya çıktı
Renault'nun yeni Formula 1 aracı, İspanya'da Barselona sezon öncesi testlerinde ortaya çıktı.
Renault, yeni R.S.20'yi ilk kez Pazartesi günü Shakedown kapsamında piste çıkarmıştı ancak araca dair neredeyse hiçbir görüntü yayınlanmadı.
Takım, geçen hafta düzenlenen lansmanda bile aracın sadece bilgisayar çizimlerini yayınlamıştı.
Araç pek çok yönden selefine kıyasla farklıydı ve özellikle burun kısmındaki değişiklikler gözden kaçmadı.
Takım geçen yıl aerodinamik anlamda zayıf olduğunu biliyordu ve kış boyunca şasiyi geliştirmeye odaklandı.
Takım testlere siyah renk düzeniyle katıldı ancak bunun nihai renk düzeni olmadığı düşünülüyor. Takımın gerçek renk düzenini önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.
Renault RS20
Fotoğraf: Renault F1
Daniel Ricciardo, Renault F1 and Esteban Ocon, Renault F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Renault R.S.20 ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault R.S.20 ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Esteban Ocon, Renault R.S.20
Fotoğraf: Giorgi Piola
Esteban Ocon, Renault R.S.20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Esteban Ocon, Renault R.S.20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Takımlar
|Renault F1 Team
|Editör
|Jonathan Noble
Renault'nun 2020 F1 aracı R.S. 20 ortaya çıktı
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