Renault'nun "motorumuz daha iyi" açıklaması Marko'yu güldürdü

Renault'nun motor şefi Rémi Taffin, Fransız üreticinin motor performansı olarak hem Mercedes hem de Honda'nın önünde olduğunu söylemişti.

Taffin, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada, "Motor verimliliği açısından Mercedes ve Ferrari ile aramızda yakın bir mücadele var. Mercedes biraz gerimizde, Ferrari biraz ileride. Honda bir adım geride ama artık 50 kW farktan bahsetmiyoruz. Ferrari, Mercedes ve bizim aramızda 5-10 kW var. Honda da belki 15-20 kW geridedir." demişti.

Bu açıklamalar Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya soruldu ve Marko, Fransız üreticinin bunu neye dayanarak dediğini anlamadığını söyledi.

Taffin'in sözleri üzerine Marko gülümseyerek, "Geçen sezonun hangi noktasından bahsettiğini bilmiyorum ama sezon sonu hakkına konuşursak bunun doğru olduğunu söyleyemem."

"Sezon sonunda Honda, Mercedes ile aynı seviyedeydi. Hatta Meksika ve Brezilya gibi daha yüksek rakımlı pistlerde ondan daha hızlıydı."

"Bazı alanlarda daha iyi olabilirler ama bunun tek başına bir önemi yok. Mesela sıralama turları modundan bahsedersek, Monza'da Renault'nun çok hızlı olduğunu gördük ancak motorun devamlı olması gerekiyor."

"Renault ve McLaren ile Red Bull'un yaşadığı sorunları yan yana koyarsanız, motorumuzun daha dayanıklı olduğu sonucuna varırsınız. Karşılaştırma yapmak bile yanlış."

"Artık Renault motoru kullanmadığımız için üzülmüyorum. Toplanan puanlara da bakın. Renault şampiyonada beşinci sırada ve kaç puan gerimizde olduklarını biliyoruz." dedi.

Marko, 2020 yılında sezonu üç motorla bitirmeyi planladıklarını da ekledi.