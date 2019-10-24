Renault’nun Japonya GP’den diskalifiye olmasının puan durumuna etkisi ne oldu?

Suzuka’dan diskalifiye olmasıyla beraber Renault, takımlar şampiyonasındaki beşincilik için Toro Rosso ve Racing Point’in baskısı altına girdi.

Ayrıca Racing Point sürücüsü Sergio Perez, 11. sıradan 9. sıraya çıkarak her iki Renault sürücüsünü de geçmiş oldu.

Renault sürücüleri Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg ise hem McLaren sürücüsü Lando Norris hem de Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat’ın arkasına düştü.

Ricciardo’nun cezasıyla beraber Charles Leclerc’in altıncı sıraya çıkıp fazladan iki puan almasına rağmen Mercedes, takımlar şampiyonluğunu korumuş oldu. Kalan dört yarışta bir takımın alabileceği maksimum puan 176 iken, Ferrari-Mercedes farkı 177 puan oldu.

Leclerc’in aldığı bu fazladan iki puanla beraber Monakolu sürücü ile takım arkadaşı Sebastian Vettel ve Red Bull sürücüsü Max Verstappen arasında 11 puanlık bir fark oluştu.

Yeni Japonya GP ilk 10'u:

Pozisyon Sürücü Araç Tur Fark 1 Valtteri Bottas Mercedes 52 1h21m46.755s 2 Sebastian Vettel Ferrari 52 13.343s 3 Lewis Hamilton Mercedes 52 13.858s 4 Alexander Albon Red Bull/Honda 52 59.537s 5 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 52 1m09.101s 6 Charles Leclerc Ferrari 51 1 Lap 7 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 51 1 Lap 8 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 51 1 Lap 9 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 51 1 Lap 10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 51 1 Lap

Yeni takımlar şampiyonası sıralaması:

Pozisyon Takım Puan 1 Mercedes 612 2 Ferrari 435 3 Red Bull 323 4 McLaren 111 5 Renault 68 6 Toro Rosso 62 7 Racing Point 58 8 Alfa Romeo 35 9 Haas 28 10 Williams 1

Yeni sürücüler şampiyonası sıralaması: