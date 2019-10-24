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Formula 1 / Son dakika

Renault’nun Japonya GP’den diskalifiye olmasının puan durumuna etkisi ne oldu?

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Renault’nun Japonya GP’den diskalifiye olmasının puan durumuna etkisi ne oldu?
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Eki 2019 11:00

Renault sürücülerinin Japonya Grand Prix’sinden diskalifiye olmalarıyla beraber, takımlar şampiyonasındaki beşincilik mücadelesi kızıştı.

Suzuka’dan diskalifiye olmasıyla beraber Renault, takımlar şampiyonasındaki beşincilik için Toro Rosso ve Racing Point’in baskısı altına girdi.

Ayrıca Racing Point sürücüsü Sergio Perez, 11. sıradan 9. sıraya çıkarak her iki Renault sürücüsünü de geçmiş oldu.

Renault sürücüleri Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg ise hem McLaren sürücüsü Lando Norris hem de Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat’ın arkasına düştü.

Ricciardo’nun cezasıyla beraber Charles Leclerc’in altıncı sıraya çıkıp fazladan iki puan almasına rağmen Mercedes, takımlar şampiyonluğunu korumuş oldu. Kalan dört yarışta bir takımın alabileceği maksimum puan 176 iken, Ferrari-Mercedes farkı 177 puan oldu.

Leclerc’in aldığı bu fazladan iki puanla beraber Monakolu sürücü ile takım arkadaşı Sebastian Vettel ve Red Bull sürücüsü Max Verstappen arasında 11 puanlık bir fark oluştu.

Yeni Japonya GP ilk 10'u:

Pozisyon

Sürücü

Araç

Tur

Fark

1

Valtteri Bottas

Mercedes

52

1h21m46.755s

2

Sebastian Vettel

Ferrari

52

13.343s

3

Lewis Hamilton

Mercedes

52

13.858s

4

Alexander Albon

Red Bull/Honda

52

59.537s

5

Carlos Sainz Jr.

McLaren/Renault

52

1m09.101s

6

Charles Leclerc

Ferrari

51

1 Lap

7

Pierre Gasly

Toro Rosso/Honda

51

1 Lap

8

Sergio Perez

Racing Point/Mercedes

51

1 Lap

9

Lance Stroll

Racing Point/Mercedes

51

1 Lap

10

Daniil Kvyat

Toro Rosso/Honda

51

1 Lap

Yeni takımlar şampiyonası sıralaması:

Pozisyon

Takım

Puan

1

Mercedes

612

2

Ferrari

435

3

Red Bull

323

4

McLaren

111

5

Renault

68

6

Toro Rosso

62

7

Racing Point

58

8

Alfa Romeo

35

9

Haas

28

10

Williams

1

Yeni sürücüler şampiyonası sıralaması:

Pozisyon

Sürücü

Puan

1

Lewis Hamilton

338

2

Valtteri Bottas

274

3

Charles Leclerc

223

4

Max Verstappen

212

5

Sebastian Vettel

212

6

Carlos Sainz Jr.

76

7

Pierre Gasly

75

8

Alexander Albon

64

9

Sergio Perez

37

10

Lando Norris

35

11

Daniil Kvyat

34

12

Daniel Ricciardo

34

13

Nico Hulkenberg

34

14

Kimi Raikkonen

31

15

Kevin Magnussen

20

16

Lance Stroll

21

17

Romain Grosjean

8

18

Antonio Giovinazzi

4

19

Robert Kubica

1

20

George Russell

0

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Scott Mitchell

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