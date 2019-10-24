Renault’nun Japonya GP’den diskalifiye olmasının puan durumuna etkisi ne oldu?
Renault sürücülerinin Japonya Grand Prix’sinden diskalifiye olmalarıyla beraber, takımlar şampiyonasındaki beşincilik mücadelesi kızıştı.
Suzuka’dan diskalifiye olmasıyla beraber Renault, takımlar şampiyonasındaki beşincilik için Toro Rosso ve Racing Point’in baskısı altına girdi.
Ayrıca Racing Point sürücüsü Sergio Perez, 11. sıradan 9. sıraya çıkarak her iki Renault sürücüsünü de geçmiş oldu.
Renault sürücüleri Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg ise hem McLaren sürücüsü Lando Norris hem de Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat’ın arkasına düştü.
Ricciardo’nun cezasıyla beraber Charles Leclerc’in altıncı sıraya çıkıp fazladan iki puan almasına rağmen Mercedes, takımlar şampiyonluğunu korumuş oldu. Kalan dört yarışta bir takımın alabileceği maksimum puan 176 iken, Ferrari-Mercedes farkı 177 puan oldu.
Leclerc’in aldığı bu fazladan iki puanla beraber Monakolu sürücü ile takım arkadaşı Sebastian Vettel ve Red Bull sürücüsü Max Verstappen arasında 11 puanlık bir fark oluştu.
Yeni Japonya GP ilk 10'u:
|
Pozisyon
|
Sürücü
|
Araç
|
Tur
|
Fark
|
1
|
Valtteri Bottas
|
Mercedes
|
52
|
1h21m46.755s
|
2
|
Sebastian Vettel
|
Ferrari
|
52
|
13.343s
|
3
|
Lewis Hamilton
|
Mercedes
|
52
|
13.858s
|
4
|
Alexander Albon
|
Red Bull/Honda
|
52
|
59.537s
|
5
|
Carlos Sainz Jr.
|
McLaren/Renault
|
52
|
1m09.101s
|
6
|
Charles Leclerc
|
Ferrari
|
51
|
1 Lap
|
7
|
Pierre Gasly
|
Toro Rosso/Honda
|
51
|
1 Lap
|
8
|
Sergio Perez
|
Racing Point/Mercedes
|
51
|
1 Lap
|
9
|
Lance Stroll
|
Racing Point/Mercedes
|
51
|
1 Lap
|
10
|
Daniil Kvyat
|
Toro Rosso/Honda
|
51
|
1 Lap
Yeni takımlar şampiyonası sıralaması:
|
Pozisyon
|
Takım
|
Puan
|
1
|
Mercedes
|
612
|
2
|
Ferrari
|
435
|
3
|
Red Bull
|
323
|
4
|
McLaren
|
111
|
5
|
Renault
|
68
|
6
|
Toro Rosso
|
62
|
7
|
Racing Point
|
58
|
8
|
Alfa Romeo
|
35
|
9
|
Haas
|
28
|
10
|
Williams
|
1
Yeni sürücüler şampiyonası sıralaması:
|
Pozisyon
|
Sürücü
|
Puan
|
1
|
338
|
2
|
274
|
3
|
223
|
4
|
212
|
5
|
212
|
6
|
76
|
7
|
75
|
8
|
64
|
9
|
37
|
10
|
35
|
11
|
34
|
12
|
34
|
13
|
34
|
14
|
31
|
15
|
20
|
16
|
21
|
17
|
8
|
18
|
4
|
19
|
Robert Kubica
|
1
|
20
|
George Russell
|
0
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Daniel Ricciardo Şimdi al , Nico Hulkenberg Şimdi al
|Takımlar
|Renault F1 Team
|Editör
|Scott Mitchell
Renault’nun Japonya GP’den diskalifiye olmasının puan durumuna etkisi ne oldu?
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Cum 29 Kas
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08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
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