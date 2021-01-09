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Formula 1 / Son dakika

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu

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Renault'nun ismi resmen Alpine oldu
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, Editör

Renault Sport Racing tarafından yönetilen Formula 1 takımının adı, yapılan değişiklikle beraber resmen Alpine oldu.

2021 Formula 1 sezonu öncesinde takım isimlerinde ya da yöneten şirketlerin isimlerinde çeşitli değişiklikler yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Racing Point F1 Takımı'nı yöneten Racing Point UK Limited şirketinin adı AMR GP Limited olarak değiştirilmişti.

Şimdi benzer bir hamle de Renault'dan geldi. Renault Sport Racing Limited şirketinin adı Alpine Racing Limited olarak değiştirildi.

Şimdilik yönetim yapısıyla ilgili belirsizlik devam ediyor ve resmi duyuruların 14 Ocak'ta yapılacağı konuşuluyor.

Renault henüz sosyal medya hesaplarında Alpine adına geçiş yapmadı.

Enstone merkezli ekip, kurulduğu günden bu yana pek çok kez isim değiştirdi.

Bu isimler:

5 Nisan 1984 - 1 Temmuz 1985 (şirketin adı) Inremco 60 Limited,

1 Temmuz 1985 - 22 Kasım 2001 - Benetton Formula Limited

22 Kasım 2001 - 28 Şubat 2002 - Renault F1 Limited

28 Şubat 2002 - 16 Aralık 2010 - Renault F1 Team Limited

16 Aralık 2010 - 3 Şubat 2012 - Lotus Renault GP Limited

3 Şubat 2012 - 3 Şubat 2016 - Lotus F1 Team Limited

3 Şubat 2016 - 6 Ocak 2021 - Renault Sport Racing Limited.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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