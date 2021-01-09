Renault'nun ismi resmen Alpine oldu

2021 Formula 1 sezonu öncesinde takım isimlerinde ya da yöneten şirketlerin isimlerinde çeşitli değişiklikler yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Racing Point F1 Takımı'nı yöneten Racing Point UK Limited şirketinin adı AMR GP Limited olarak değiştirilmişti.

Şimdi benzer bir hamle de Renault'dan geldi. Renault Sport Racing Limited şirketinin adı Alpine Racing Limited olarak değiştirildi.

Şimdilik yönetim yapısıyla ilgili belirsizlik devam ediyor ve resmi duyuruların 14 Ocak'ta yapılacağı konuşuluyor.

Renault henüz sosyal medya hesaplarında Alpine adına geçiş yapmadı.

Enstone merkezli ekip, kurulduğu günden bu yana pek çok kez isim değiştirdi.

Bu isimler: