Abiteboul: "Renault'nun Formula 1'deki geleceği artık daha güvenli"

Renault-Nissan ittifakının CEO'su Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla ortaya çıkan problemler, markanın yönetimi yeniden değerlendirmesine sebep oldu.

Geçici CEO görevinde olan Clotilde Delbos, geçtiğimiz Ekim ayında markanın tüm aktivitelerinin geleceği konusunda araştırma yapacaklarını söylemişti ve buna F1 programları da dahildi.

Her ne kadar Renault bu hafta, bütçe kesintilerine uğrayacak kurumsal kısıntılarda bulunacağını açıklamış olsa da Abiteboul, yönetimden aldığı mesajlar doğrultusunda bu sene markanın başına geçecek olan CEO Luca de Meo'nun gelmesiyle beraber F1 takımlarının güvende olduğunu belirtti.

Bu haftanın başında, F1 takımlarının geleceği konusundaki son gelişmeler konusunda Motorsport.com'a açıklamalarda bulunan Abiteboul şunları söyledi: "Renault için en büyük gelişme, yeni yönetim şeklinin yavaş yavaş belli olması oldu. Çok fazla evrimden geçti, Formula 1'deki gibi."

"Ancak artık belirli bir CEO'muz var, o da Luca de Meo. Kendisi aramıza Temmuz'dan önce katılmayacak ancak en azından bir tarihe ve bir isme sahibiz."

"Buna ek olarak en önemli bilgi ise, daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama, an itibariyle CEO'muz olan Clotilde Delbos'un de Meo göreve geldiğinde vekil CEO olarak görev yapacak olması. Bu çok önemli bir durum."

"Bunun önemli olmasının sebebi, yönetimde bir devamlılığın olacak olması. Bu aynı zamanda kararların da devam edecek olması anlamına geliyor. Bu demektir ki bugün Clotilde ile tartıştığımız pek çok şey de Meo göreve geldiğinde de geçerli olacak."

Abiteboul, Renault'nun F1 programının ucuz olmadığını kabul etse de, Delbos'un işin pazarlama tarafında daha büyük getirileri olduğunun farkında olduğunu ve yapılan değişikliklerin Fransız takıma daha büyük katkıları olduğunu bildiğini belirtti.

"Delbos aynı zamanda şirketin CFO'su. Kendisi bu konuda işini iyi bilen, verileri iyi analiz eden biri. F1'e finansal yönden bakmak bir harcama, ancak aynı zamanda bir varlık. Ve bir yatırım."

"Nereden bakarsanız bakın bu doğru bir yatırım. Kitleye ulaşım da piyasa payı da gittikçe artıyor. Ancak aynı zamanda ödül kazancı ile beraber harcamalar daha iyi olacak, bütçe kısıtlaması çok iyi olacak ve motor kuralları değişecek gibi durmuyor."

"Nereden bakarsanız bakın rakamlar sağlıklı ve doğru bir yöne ilerliyor. Bu yüzden bütün inancımla burada uzun vadede olmayı planlıyoruz."

Renault yöneticisi Alain Prost ise geçen sene şirketin F1'e olan bağlılığı konusunda şüpheleri olduğunu, ancak an itibariyle durum konusunda daha pozitif olduğunu söyledi.

Prost, "Bu durum tabii ki de her zaman problemli bir durum, özellikle büyük bir üretici olduğunuzda ve aynı zamanda ayrılan yöneticiler gibi büyük problemleri saklama durumumuz olmuyor."

"Yeni insanlara sahibiz ancak bunun olması çok iyi bir şey. Şu anda belirlenmiş farklı görüşmelerimiz var, Renault'nun başına yeni bir başkan gelecek. Pek çok yeni insanın olması ve onların bir taraftan çok endişeli olması ancak diğer taraftan F1 konusunda motive olmaları güzel bir durum."

"Renault gibi büyük bir markaysanız, çok fazla başarısız olma şansınız yok. Geçen sene içinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir değildi. Bu durumda olamazsınız, bu yüzden biz de gelişebileceğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.