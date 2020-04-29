Renault'nun Enstone fabrikası 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak
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Renault'nun şasi fabrikası, FIA'nın son kararının ardından 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.
Formula 1'de zorunlu yaz arası Nisan/Mart aylarına çekilmişti ve iki haftalık süre başlangıçta üç haftaya çıkarılmıştı.
Koronavirüs pandemisinin etkileri nedeniyle, fabrikaların daha fazla kapalı kalması için 35 güne çıkarılan bu süre, dün itibariyle 63 güne uzatıldı.
Bu kararın ardından Renault kısa bir açıklama yayınladı.
Fransız üretici, İngiltere'deki fabrikasını dört hafta daha, Fransa'daki Viry motor fabrikasını ise iki hafta daha kapatacağını doğruladı.
Sonuç olarak Enstone'daki fabrika 31 Mayıs, Viry motor fabrikası ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.
Diğer takımların da benzer tarihler arasında fabrikalarını kapatması bekleniyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Renault'nun Enstone fabrikası 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak
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