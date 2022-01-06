Renault'nun 2021 motoru, Mercedes'ten 35 beygir gerideymiş

Honda'nın spordan çekilmesiyle birlikte gridde Mercedes, Ferrari ve Renault olmak üzere sadece üç motor üreticisi kaldı. Red Bull, Honda projesini devralsa da henüz kendi motorunu üretmiyor.

Geçen yıl Alpine adı altında Formula 1'de devam eden Renault, takımlar şampiyonasında beşinci oldu ve 2020'ye kıyasla 26 puan daha az toplayabildi.

Takım ilk galibiyetini alıp, bir de podyum elde etse bile düzenli olarak orta grubun önünde yer almayı başaramadı.

Fakat Formula 1, 2022'den itibaren yeni bir döneme girecek ve Alpine, bu durumdan faydalanıp, ön bölümde yer almayı umuyor.

Bu kapsamda Renault, uzun süredir yeni bir motor üzerinde çalışıyor.

Aslına bakıldığında Renault, küçük değişiklikler haricinde son yıllarda hep aynı üniteyi kullandı fakat 2022'de yeni bir motor konseptine geçecekler.

Auto Motor und Sport'un haberine göre Renault'nun 2021 güç ünitesi, Mercedes'e kıyasla 35 beygir gerideydi. Alpine, Viry-Chatillon'da yapımı devam eden yeni motorla beraber bu büyük farkı kapatmayı umuyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan bir Alpine yöneticisi, ”Motoru stabil hale getirebilirsek, büyük bir atılım yapacağız." dedi.

Görünüşe bakılırsa dyno çalışmaları da performans artışını doğruluyor. Ancak performansın yanında, dayanıklı bir üniteye de ihtiyaç var.

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, Alpine'in güç ünitesinin üç yıllık olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu, diğer tüm alanlarda gelişme kaydettiğimiz anlamına geliyor. Bu da gelecek yıl bize yardımcı olabilir."

Tutarsız sezon

Alpine, geçen yıl Mercedes'e oranla ortalama 1 saniye daha yavaştı ve belli tarz pistlerde iyiyken, diğerlerinde kötüydü.

İlginç şekilde Alpine, tıpkı Mercedes gibi Portimao, Barselona, Silverstone, Budapeşte, Sochi, İstanbul, Katar, Suudi Arabistan gibi pistlerde hızlıyken, Monte Carlo, Bakü, Spielberg, Austin ve Meksika'da pek iyi değildi.

Bir takım mühendisi, Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "Ön lastiğin sınırlayıcı faktör olduğu pistlerde her zaman güçlüydük. Çekiş bizim zayıflığımızdı. Ayrıca aracımız, tümsekleri sevmiyordu."

Alpine son güncellemelerini Bakü'ye getirdi ve ardından aracın gelişimini dondurdu. Sonrasında temelde ellerindeki paketten en iyisini çıkarmaya odaklandı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images