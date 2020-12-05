Renault'nun 2020'deki gelişimi Ricciardo'yu şaşırttı

Renault, geçen yıl orta gruptaki mücadelede McLaren'ın gerisinde kalmış ve sezonu beşinci sırada noktalamıştı. Fransız üretici, 2019 sezonu boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.

Ricciardo, 2020 sezonu öncesinde McLaren'dan gelen teklifi kabul etti ve gelecek yıl McLaren'da yarışacak.

Fakat Renault, bu yıl oldukça iyi bir adım atmayı başardı ve çoğu yarışta McLaren'la benzer bir performans sergiledi. Gelecek yıl bu gelişim trendini devam ettirmeleri bekleniyor.

Ricciardo'nun takımdan ayrıldığı için pişman olup olmadığı merak edilirken, Avustralyalı sürücü bu performans gelişimine şaşırdığını kabul ediyor.

Ricciardo, Ouest France'a verdiği demeçte, "Ne olacağını tahmin etmek her zaman zordur."

"Gerçek şu, ki -eminim diğer insanlar da benimle aynı fikirde olacaklardır- bu sezon kendimizi şaşırttık. 2019'dan daha iyisini yapacağımızı biliyorduk, ancak attığımız adım beklediğimizden daha büyüktü.” dedi.

Ricciardo, Carlos Sainz'ın erkenden Ferrari'ye geçmesinin, her şeyi tetiklediğini söyledi.

"Sainz, Ferrari'ye katılacağını açıkladığında, her şey aniden açıldı. Karar vermek zorunda olan tüm sürücüler üzerinde baskı vardı."

“2021 veya 2022'de neler olacağını tahmin etmek zor. Renault kesinlikle herkesi etkiledi ve bu konuda çok mutluyum, ancak McLaren de büyük ilerleme kaydetti."

"Geleceğin benim için de o kadar da kötü göründüğünü sanmıyorum."

"2019 gibi zor bir yıl yerine 2020 gibi güzel bir yıl geçirdiğim için mutluyum."

Gelecek yıl Renault'nun adı Alpine olarak değişecek ve pilot koltuğunda Esteban Ocon ile Fernando Alonso olacak.

Ricciardo, mevcut takım arkadaşı Ocon hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: ”Esteban genç ve hiçbir şeyden korkmuyor."

“Mesela yüksek hızlı bir virajda hızlıysam, aracı limitlerine kadar zorlayabilir ve aynı şeyi yapabilir. Tereddüt etmiyor ve her zaman limitleri bulmaya çalışıyor."

"Şimdi yapması gereken tek şey, sürüşüyle ilgili küçük detayları geliştirmek. Tarzına biraz daha incelik katmalı."