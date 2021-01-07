Renault'da Stoll'un yerine Budkowski geçti

1980'den bu yana Renault için çalışan Stoll, Renault'nun fabrika takımı olarak spora döndüğü 2016'dan bu yana Renault Sport Racing'in başkanı ve direktörüydü.

31 Aralık'ta görevini bırakan Stoll'ün yerine kimin geçeceğine dair spekülasyonlar çıkmıştı.

Bununla birlikte yayınlanan belgelerde 2018'de takıma katılan eski FIA çalışanı Budkowski'nin takımın yeni yöneticisi ve direktörü olduğunu ortaya çıktı.

Stoll'un görev süresinin sona ermesiyle beraber Renault, Budkowski'yi bu göreve atadı. Budkowski yeni görevine 1 Ocak itibariyle başladı.

2018'de FIA'dan Renault'ya katılan Budkowski, şirket içinde her zaman popüler bir isim oldu ve gelecekte görevini bırakması halinde Cyril Abiteboul'ün potansiyel halefi olarak görülüyor.

Abiteboul, geçen yılın ortasında Alpine markasının başına getirildi ancak bunun takım patronluğu görevinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

Ayrıca belgelerde, Renault Sport Racing'in adının da beklendiği üzere Alpine Racing olarak değiştirildiği görüldü.