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Formula 1 / Son dakika

Renault, çalışanlarından evde çalışmalarını istemiş

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Renault, çalışanlarından evde çalışmalarını istemiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Mar 2020 14:30

Renault, fabrikasını resmi olarak kapatmadan önce Formula 1 çalışanlarına mümkün olduğu sürece evden çalışmalarını söylemiş.

Tüm takımlar, Avustralya’dan dönen yarış personelini 14 gün boyunca evde tutma konusunda anlaşırken, Renault’nun politikası daha geniş kapsamlı oldu.

Şirket, F1 şasisi ve motor merkezlerinin sırasıyla İngiltere ve Fransa’da yer alması ve bu ülkelerin hükümetlerin tavsiyelerine bağlı olmalarıyla alışılmadık bir konumda yer alıyor. Aynı zamanda ana şirket Groupe Renault’nun tüm tesislere ve çalışanlara getirdiği kısıtlamalara uymak zorundalar.

Ferrari ve Alfa Romeo ile birlikte Renault, bir McLaren çalışanında COVID-19’a rastlanılmasının ardından Avustralya GP’nin iptal edilmesi için zorlayan takımlardandı.

Takımdan yapılan bir açıklamada, “Kararlarımız, Fransa ve İngiltere hükümetlerinin tavsiyeleri, Groupe Renault’nun politikası ve ayrıca Formula 1 otoritelerinin politikası ile uyumlu olmalı.”

“Bu kararlardan ilki, pozitif çıkan bir testten sonra McLaren’ın yarışmama kararını desteklemek ve hemen ardından pistteki yarış ekibini geri göndermekti.”

“Daha sonra onlardan, en az 14 gün boyunca Enstone veya Viry-Chatillon’a dönmemelerini istedik.”

“Evden çalışma, Viry-Chatillon’daki çalışanlar arasında yaygın hale geldi. Fransa hükümetinin aldığı ve pazartesi akşamından beri uygulanan önlemlerin ardından Renault Sport Racing yönetimi de Viry-Chatillon’u 20 Mart Cuma gününden 5 Nisan Pazar gününe kadar kapatmayı kararlaştırdı.”

“Evden çalışma, Enstone’da kademeli bir şekilde uygulanıyor ve 23 Mart Pazartesi gününden itibaren, bunu yapabilecek olan tüm çalışanlar için zorunlu olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Evden çalışma periyodu, sunucuların kapatıldığı ve takım üyeleri arasında e-posta iletişiminin olmadığı resmi fabrika kapatma döneminden bağımsız durumda. Renault, Enstone tesisini 30 Mart Pazartesi gününden 19 Nisan Pazar gününe kadar kapalı tutacak.

Gelecekteki gelişmeler konusunda ise Renault şu açıklamayı yaptı: “Enstone ve Viry-Chatillon’da alınan bu önlemler, durumun gelişimiyle beraber gözden geçirilecek ve buna göre uyarlanacak.”

“Artık, sporumuzun bu alışılmadık şartlarda alması gereken önlemleri tanımlamak ve uygulamak için F1, FIA ve diğer takımlarla ayrıntılı bir tartışma aşamasına gireceğiz.”

“Önümüzdeki zorluklar karşısında, bu sağlık krizinin etkisini azaltmak için sorumluluk ve dayanışma baskın olmalı.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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