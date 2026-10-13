Formula 1 Singapur GP

Renault zarar etmesine rağmen F1'den çekilmeyecek

Renault büyük zarara rağmen Alpine'i F1'de tutmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 09:33

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Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Renault, Formula 1'de fabrika takımıyla mücadele eden tek Fransız otomobil üreticisi olma özelliğini uzun süredir taşıyor.

Bu görevi Alpine üstleniyor. Renault CEO'su François Provost da yaptığı açıklamada Formula 1 konusuna değindi ve şampiyonada yer almanın şu ana kadar şirkete yalnızca zarar getirdiğini gizlemedi.

Provost, BFM TV'ye verdiği röportajda şunları söyledi: “Bu yatırımın karşılığını tam anlamıyla alabilmemiz için araçlarımızın ilk üç veya dört sıra içinde yer alması gerekiyor. Sadece o zaman gerçek etkisini görebiliriz."

"Formula 1, dünyanın en popüler sporlarından biri olmaya devam ediyor ve bu şampiyonada temsil edilen yalnızca bir Fransız marka var: Alpine. Üstelik araçlardan birini Fransız bir pilot kullanıyor."

"İşte bu nedenle bu projeyi sürdürmeye devam ediyoruz ve Alpine, Formula 1'de kalmaya devam ediyor. Elbette para kaybediyoruz ve işimiz kolay değil. Ancak kendimize gerçekten iddialı hedefler koymamız gerekiyor!”

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- Motorsport.com Ekibi

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