Renault, "yok olabileceği" açıklamalarına rağmen F1'den ayrılmayacak

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği otomobil firmalarından biri olan Renault, oldukça zor zamanlardan geçiyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault markasının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Europe 1 radyosunda Renault hakkında açıklamalarda bulunan Le Maire, markanın salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ifade ederek, şirketin tamamen kapanabileceğini ifade etti.

Bakan, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Evet, Renault yok olabilir” ifadelerini kullandı.

Renault'nun bu sürecin üstesinden gelebileceğini belirten Le Maire, elektrikli araç konusunda teknolojik olarak dünyanın en iyi üreticilerden biri haline gelmenin, Renault için en doğru strateji olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte de Renault'nun 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu ancak bunun henüz hükümet tarafından onaylanmadığını belirtmişti

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalmıştı.

Autoweek konu hakkında Cyril Abiteboul ile görüştü ve Aiteboul, "Bunu yalanlayabilirim. Ama her zaman orada oldukları için bu hikayelerin tamamen sona ereceğinden pek de emin değilim." dedi.

Renault, 2016'da katıldığı F1'de şimdiye kadar podyum dahi elde etmeyi başaramadı.