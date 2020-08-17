Renault yine Racing Point'i protesto etti, hakemler kınama verdi

Renault, Racing Point'in fren kanallarının Mercedes'ten kopyalandığı gerekçesiyle İngiliz ekibi Steiermark GP'den bu yana protesto ediyor.

FIA, sadece Steiermark GP için yaptırım uygularken, diğer yarışlar için sadece kınama vermekle yetindi.

Buna göre Steiermark GP için 15 puan silme ve 400 bin euro para cezası verilirken, Macaristan, Britanya ve 70. Yıl Dönümü GP için kınama verildi.

Olay şimdi temyize taşınıyor fakat Renault, İspanya GP'nin ardından bir kez daha Racing Point'i protesto etme kararı aldı.

Resmi protesto kararının ardından FIA hakemleri de yine Racing Point'e kınama verdiler.

Renault, bunu yaparak olası bir cezada, İngiliz ekibin bu yarışlardan kazandığı tüm puanların silinmesini hedefliyor.

Temyiz davası sonuçlanana kadar Renault'nun protestolarının devam etmesi ve FIA'nın da bunlara kınamayla yanıt vermesi bekleniyor.