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Formula 1 / Son dakika

Renault yine Racing Point'i protesto etti, hakemler kınama verdi

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Renault yine Racing Point'i protesto etti, hakemler kınama verdi
Ekleyen:
, Editör
17 Ağu 2020 06:52

Renault, arka arkaya beşinci kez Racing Point'i protesto ederken, FIA son yarışlarda olduğu gibi yine İngiliz ekibi kınadı.

Renault, Racing Point'in fren kanallarının Mercedes'ten kopyalandığı gerekçesiyle İngiliz ekibi Steiermark GP'den bu yana protesto ediyor.

FIA, sadece Steiermark GP için yaptırım uygularken, diğer yarışlar için sadece kınama vermekle yetindi.

Buna göre Steiermark GP için 15 puan silme ve 400 bin euro para cezası verilirken, Macaristan, Britanya ve 70. Yıl Dönümü GP için kınama verildi.

Olay şimdi temyize taşınıyor fakat Renault, İspanya GP'nin ardından bir kez daha Racing Point'i protesto etme kararı aldı.

Resmi protesto kararının ardından FIA hakemleri de yine Racing Point'e kınama verdiler.

Renault, bunu yaparak olası bir cezada, İngiliz ekibin bu yarışlardan kazandığı tüm puanların silinmesini hedefliyor.

Temyiz davası sonuçlanana kadar Renault'nun protestolarının devam etmesi ve FIA'nın da bunlara kınamayla yanıt vermesi bekleniyor.

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Editör Kemal Şengül

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