Renault, yeni aracını çevrimiçi tanıtacak

Renault, Formula 1'e döndüğü günden bu yana genellikle sezon öncesinde bir lansman etkinliği düzenliyor ve yeni aracını orada tanıtıyordu.

Bu yıl da lansmanın 12 Şubat'ta Paris'te gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Fakat bugün yapılan açıklamada lansman etkinliğinde 2020 aracının yer almayacağı ve sadece çevrimiçi bir tanıtım yapılacağı duyuruldu.

Bu, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü araç fiziksel olarak 19 Şubat'tan önce görülemeyecek.

Lansman etkinliğine Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Pat Fry, Remi Taffin, Alain Prost ve Mia Sharizman katılacak.

Lansman 12 Şubat Çarşamba günü TSİ 16:00'da yapılacak.