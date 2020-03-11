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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Yeni ana sponsorumuz, F1'de kalma şansımızı arttırdı"

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Renault: "Yeni ana sponsorumuz, F1'de kalma şansımızı arttırdı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 09:50

Renault, Dubai lojistik şirketi DP World ile yaptıkları yeni ana sponsorluk anlaşmasının uzun vadede Formula 1'de kalma ihtimallerini arttırdığını açıkladı.

Yeni çok yıllık anlaşma, Avustralya Grand Prix'sinin hem öncesinde duyuruldu ve takım, anlaşma kapsamında 2020 aracında şirket logolarına yer verdi.

Renault yönetim kurulu henüz 2021'den sonra geçerli olacak olan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayıp imzalamayacağına ya da F1'de kalıp kalmayacağına karar vermedi.

Ancak bu sponsorluktan elde edilen ekstra gelir, en azından takımın finansal durumunun daha iyi dengelemesine yardımcı olacak.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, bütçe sınırının gelişi ve daha iyi şekilde dağıtılan para ödülüyle birlikte, işlerin kendileri için daha iyi görüneceğinin altını çizdi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, yapılan bu anlaşmanın Renault'nun geleceğini güvence altına alma konusu için ne kadar olumlu olduğu sorusuna Abiteboul, "Sanırım bu anlaşma yardımcı oluyor ve kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım oldu. Bu, kış boyunca söylediğimiz bir şey ve her şey pozitif yönü işaret ediyor."

"Bildiğiniz gibi bir iş bitene kadar bitmemiştir. Tartışmalar hâlâ devam ediyor ve ne yazık ki Formula 1'deki siyasete geri dönmek zorundayız. Fakat şu noktada Concorde üzerindeki görüşmeler sürüyor ve Concorde imzalanıncaya kadar imzalanmamış olacak."

"Ama daha iyi para dağılımı ve iyi finansal düzenlemeler olacak. Hâlâ tam olarak açıklığa kavuşması gereken bazı tartışmalar var, aynı zamanda zorlu bir ekonomik ortam var."

"Yine de bu tarz şeyler doğru yönde gidiyor."

"Şimdi burada, sadece partnerlerimize dayanarak uzun vadeli bağlılığımızı taahhüt ettiğimizi doğrulayamıyorum. Ama kesinlikle çok yardımcı oluyor." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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