Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"

Fransız üretici, sene sonunda takımdan ayrılacak Daniel Ricciardo'nun yerine takımla daha önce iki defa yarışan Alonso ile anlaştığını duyurmuştu.

Alonso pist üstünde yaptıkları kadar pist dışında basına söylediği sert sözlerle de tanınıyor. Renault takım patronu Cyril Abiteboul, Alonso'nun artık tamamen farklı bir karakter olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a özel konuşan Abiteboul, "Pistlerden uzak kaldığı seneler onun sıfırlanması fırsatını sağladı. Formula 1'de çalışan ya da yarışan herkesin ne kadar şanslı ve öncelikli olduğunu gördü ve muhtemelen bu, yeni bir düşünce yapısıyla dönmesini sağladı."

"Rekabetin insanlar üzerinde ne kadar zararlı olabileceğini unutmayalım. Ne kadar çok zorlarsanız zorlayın, ne kadar sıkı çalışırsanız çalışın, her zaman kazanamazsınız. Bu böyle bir spor."

"Bu tür bir sporun böyle bir durum yaratması nedeniyle şaşırmadım ancak işte bu yüzden o yeni profiliyle spora dönmek, yeni Fernando'yu yeni F1'e getirme fırsatını kullanmak istemiş olabilir." dedi.

Abiteboul, Formula 1'de şu anda yarışmakta olan Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas gibi isimler karşısında Alonso'yu seçmelerinin nedeninin Alonso'nun bu projede başarılı olmak için gösterdiği motivasyon olduğunu söyledi.

Abiteboul, "Her şeyin üstünde, onun motivasyonuna ve zihinsel yapısına dikkat çekmeliyim. Fernando'nun yeteneği ortada. Vettel ve Bottas'ın da. Bu konuda şüphe yok."

"Ancak bilirsiniz, düşünce yapısı ve motivasyon önemli etmenlerdi. Ek olarak bu krizin zamanlaması da." dedi.

Alonso, takım patronları için yönetimi zor bir pilot olarak bilinse de, Abiteboul Alonso'nun yönetimi konusunda eski takım patronu Flavio Briatore'nin tavsiyelerini kullanacağını söyledi.

Abiteboul, "Sanırım bu konuda başarılı olan tek isim Flavio'ydu ve benim de Flavio birlikte büyüdüğüm sır değil."

"Onun Fernando ile yaptığı bazı şeyleri görmüştüm ve onunla bu konu hakkında görüşmeye devam ediyorum. O çevremizde yer almaya devam ediyor. Herkesin adını söylemeyeceğim ancak bugünkü açıklamada onlarla birlikte Briatore'nin de etkisi vardı."

"Gelecek sene Fernando'yu idare ederken yapmam gerekenler konusunda ondan ilham alacağım. Ancak tekrarlamam gerekirse, F1'e ara vererek yenilenen yeni Fernando, daha iyi Fernando olacak."

"Ona karşı aşırı açık olacağım çünkü o zeki birisi. O, F1'i çok iyi biliyor ve anlıyor, bu yüzden ona karşı asla yapmayacağım şey yalan söylemek ya da yapabileceğimizden daha fazlasının sözünü verip sözü tutmamak olacak."

"Onun beklentilerini kontrol altında tutmak, muhtemelen güçlü ve verimli ilişkimizin başlangıç noktası olacak." dedi.