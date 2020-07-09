Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
21 Saat
:
20 Dakika
:
55 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"

paylaşım
yorumlar
Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Tem 2020 10:50

Renault, 2021 için yeniden anlaştığı Fernando Alonso'nun üzerindeki zararlı yükleri silkip atmasının ardından artık yeni ve daha iyi bir pilot olduğunu düşünüyor.

Fransız üretici, sene sonunda takımdan ayrılacak Daniel Ricciardo'nun yerine takımla daha önce iki defa yarışan Alonso ile anlaştığını duyurmuştu.

Alonso pist üstünde yaptıkları kadar pist dışında basına söylediği sert sözlerle de tanınıyor. Renault takım patronu Cyril Abiteboul, Alonso'nun artık tamamen farklı bir karakter olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a özel konuşan Abiteboul, "Pistlerden uzak kaldığı seneler onun sıfırlanması fırsatını sağladı. Formula 1'de çalışan ya da yarışan herkesin ne kadar şanslı ve öncelikli olduğunu gördü ve muhtemelen bu, yeni bir düşünce yapısıyla dönmesini sağladı."

"Rekabetin insanlar üzerinde ne kadar zararlı olabileceğini unutmayalım. Ne kadar çok zorlarsanız zorlayın, ne kadar sıkı çalışırsanız çalışın, her zaman kazanamazsınız. Bu böyle bir spor."

"Bu tür bir sporun böyle bir durum yaratması nedeniyle şaşırmadım ancak işte bu yüzden o yeni profiliyle spora dönmek, yeni Fernando'yu yeni F1'e getirme fırsatını kullanmak istemiş olabilir." dedi.

 

Abiteboul, Formula 1'de şu anda yarışmakta olan Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas gibi isimler karşısında Alonso'yu seçmelerinin nedeninin Alonso'nun bu projede başarılı olmak için gösterdiği motivasyon olduğunu söyledi.

Abiteboul, "Her şeyin üstünde, onun motivasyonuna ve zihinsel yapısına dikkat çekmeliyim. Fernando'nun yeteneği ortada. Vettel ve Bottas'ın da. Bu konuda şüphe yok."

"Ancak bilirsiniz, düşünce yapısı ve motivasyon önemli etmenlerdi. Ek olarak bu krizin zamanlaması da." dedi.

Alonso, takım patronları için yönetimi zor bir pilot olarak bilinse de, Abiteboul Alonso'nun yönetimi konusunda eski takım patronu Flavio Briatore'nin tavsiyelerini kullanacağını söyledi.

Abiteboul, "Sanırım bu konuda başarılı olan tek isim Flavio'ydu ve benim de Flavio birlikte büyüdüğüm sır değil."

"Onun Fernando ile yaptığı bazı şeyleri görmüştüm ve onunla bu konu hakkında görüşmeye devam ediyorum. O çevremizde yer almaya devam ediyor. Herkesin adını söylemeyeceğim ancak bugünkü açıklamada onlarla birlikte Briatore'nin de etkisi vardı."

"Gelecek sene Fernando'yu idare ederken yapmam gerekenler konusunda ondan ilham alacağım. Ancak tekrarlamam gerekirse, F1'e ara vererek yenilenen yeni Fernando, daha iyi Fernando olacak."

"Ona karşı aşırı açık olacağım çünkü o zeki birisi. O, F1'i çok iyi biliyor ve anlıyor, bu yüzden ona karşı asla yapmayacağım şey yalan söylemek ya da yapabileceğimizden daha fazlasının sözünü verip sözü tutmamak olacak."

"Onun beklentilerini kontrol altında tutmak, muhtemelen güçlü ve verimli ilişkimizin başlangıç noktası olacak." dedi.

 

Sonraki haber
Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?

Önceki haber

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?

Sonraki haber

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"

Çok Okunanlar Bugün

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!
Formula 1 / Formula 1

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"
Formula 1 / Formula 1
48dk

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"
Formula 1 / Formula 1
21dk

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"

Honda, Avusturya'daki sorunların ardından "önlemler" aldı
Formula 1 / Formula 1
2s

Honda, Avusturya'daki sorunların ardından "önlemler" aldı

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?
Haber video
Formula 1 / Formula 1
1s

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?

Binotto: "Mugello %98 F1 takviminde"
Formula 1 / Formula 1

Binotto: "Mugello %98 F1 takviminde"

Alonso: "Ocon ile aynı takımı paylaşmak güzel olacak"
Formula 1 / Formula 1
3s

Alonso: "Ocon ile aynı takımı paylaşmak güzel olacak"

Mercedes, yaşadığı vites kutusu problemini çözmekte sorun yaşıyor!
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, yaşadığı vites kutusu problemini çözmekte sorun yaşıyor!

Son Haberler

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"
Formula 1 / Formula 1
21dk

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"
Formula 1 / Formula 1
48dk

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?
Haber video
Formula 1 / Formula 1
1s

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?

Mugello'nun F1 takvimine girişi yakında açıklanacak
Formula 1 / Formula 1
1s

Mugello'nun F1 takvimine girişi yakında açıklanacak

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!

2
Formula 1

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"

48dk
3
Formula 1

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"

21dk
4
Formula 1

Honda, Avusturya'daki sorunların ardından "önlemler" aldı

2s
5
Formula 1

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Son Haberler

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"
F1

Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"
F1

Renault: "Yeni Alonso üzerindeki zararlı yükleri silkip attı"

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?
F1

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?

Mugello'nun F1 takvimine girişi yakında açıklanacak
F1

Mugello'nun F1 takvimine girişi yakında açıklanacak

Honda, Avusturya'daki sorunların ardından "önlemler" aldı
F1

Honda, Avusturya'daki sorunların ardından "önlemler" aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.