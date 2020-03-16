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Formula 1 / Son dakika

Renault, Vettel'e 'hayır' demiyor!

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Renault, Vettel'e 'hayır' demiyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Mar 2020 09:38

Canal+'a konuşan Renault patronu Cyril Abiteboul, fırsat ortaya çıkması halinde Sebastian Vettel'i takıma getirme ihtimallerini reddetmedi.

Renault, tıpkı diğer takımlar gibi 2020 sonrasında Formula 1'de devam edip etmeyeceğine karar vermedi ancak işaretler takımın gelecek yıl da seride kalacağını gösteriyor.

Şu anda Esteban Ocon ile Daniel Ricciardo kadrosuna sahip olan Renault, 2021 pilot kadrosu üzerinde de çalışmaya başladı.

2020 sonunda çok sayıda sürücünün sözleşmesi sona eriyor. Bu isimler arasında Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas da var.

Cyril Abiteboul, 2020 sonrası için Vettel'le anlaşma ihtimallerini reddetmedi. Ancak önceliklerinin kendi sürücüleri ve takımın genç sürücü akademisi olduğunu dile getirdi. 

Ricciardo'yu takımda tutmanın 2020 sezonundaki zorluklardan birisi olup olmadığı sorusuna, "Açıkçası bu önemli bir proje. Ama cevap vermeden önce ilk yarışları görmeliyiz. Bir adım atabilecek miyiz? Geçen yıla kıyasla kendimize daha fazla güvenebiliyor muyuz? Takım daha iyi entegre olmaya devam ediyor mu? Eğer devam edebilecek bir proje olduğunu düşünüyorsanız neden olmasın?"

"Kaçınılmaz olarak durumu değerlendirecek. Zaman gerektirecek ve bence tüm bu analiz için biraz zamana sahip olmak istiyoruz. Maalesef işler çok çabuk değişecek veya olacak. Bu yüzden bu fırsatları kaybetmemek adına son derece uyanık davranmamız gerekiyor. Ancak isteklerimizi açık şekilde dile getirmesek bile konuşmaya zaten başladık." şeklinde yanıt verdi.

Ricciardo'nun takımdan ayrılması halinde Vettel'i takıma getirmekle ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Abiteboul, "Buna hayır demek istemiyorum çünkü o harika bir sürücü. Harika bir şampiyon, motor partneri olduğumuz zaman birlikte çalıştık, birlikte yarışlar ve şampiyonluklar kazandık. Ama ben geçmişin sürücülerinden ziyade geleceğin sürücüleri ile beraber çalışmayı arzuluyorum; böyle dediğim zaman tam olarak anlaşılmıyor, o yüzden lütfen sorun Sebastian'daymış gibi yansıtmayın."

"Ama yine de 2021 veya 2022'de ortaya çıkabilecek sürücüler için, kendi pilot akademimiz var. Bunu da aklımızda tutmalıyız çünkü bu akademiyi 2016 yılında, 2021'de F1'de bir sürücüye sahip olma amacıyla oluşturduk. 2021'ye giriyoruz ve sürücü akademisinin dikkate alınması gerekiyor. Mesela Christian Lundgaard var, bu sezon F2'de yarışacak. Ayrıca Daniel Ricciardo ile katılacağımız bir sezon var."

"Daniel'in Renault ile olan seçimine çok bağlı olduğuna inanıyorum, bu durumu anlamayan belli bir basından, İngiliz basını tarafından çokça eleştirildi. İnsanca, teknik ve sportif olarak bir proje oluşturma fikri, onun kalbine dokunan bir şey."

"Daniel duygularıyla hareket eden birisi ve iyi bir seçim olduğu sürece, bu seçimine sadık olabileceğini göstermek istiyor." yanıtını verdi.

Renault böylelikle, yaşlı sürücülere değil, genç sürücülere yatırım yapmak istediğini söyleyerek bir nevi Fernando  Alonso'ya kapıyı kapatmış oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Fabien Gaillard

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