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Formula 1 / Son dakika

Renault ve Mercedes, Ocon'un getirebileceği "sırlar" konusunda anlaştı

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Renault ve Mercedes, Ocon'un getirebileceği "sırlar" konusunda anlaştı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Efe Kahya, Editör
13 Şub 2020 15:29

Esteban Ocon, yeni takımı Renault'nun, eski takımı Mercedes hakkında öğrenebileceği sırlar konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

2019'da Formula 1'de kendine koltuk bulamayan Ocon, Mercedes'in yedek, test ve simülatör sürücüsü olarak yoğun bir program altında çalışmalarına devam etti ve 2020 için Renault ile iki senelik sözleşme imzaladı.

Kariyer yönetimi yönünden Mercedes ile bağlarını koruyan pilot, Toto Wolff tarafından "Mercedes ailesinin bir kuzeni" olarak tanımlandı.

Ocon, Mercedes'ten Renault'ya geçiş sırasında Alman takım ile ilgili "sınırlı sayıda" bilgi götüreceğini söyledi. Teknik çalışanların aksine sürücüler, takım değiştirdiklerinde geçtikleri takıma önceki takımlarından bilgi götürebiliyor ve bununla ilgili yaptırım görmüyorlar.

Mercedes'te geçirdiği zaman hakkında konuşan Ocon şunları söyledi:

"Oradan ayrılırken daha güçlü bir olarak ayrıldım, teknik bilgi olarak daha çok şey öğrendim, ancak aynı zamanda organizasyonla ilgili başka şeyler de öğrendim. Farklı durumları nasıl algıladıklarını, herhangi bir durumda nasıl tepki verdiklerini gördüm. Gözüm hep onlara kitlenmişti, ki bu benim araç içinde sürüşümden farklı bir şey. Bu bana çok yardımcı oldu."

"Her zaman profesyonel olmalısınız, tüm sırları söylememelisiniz çünkü mühendisler bir takıma gelmeden önce bir sene dışarıda beklemek zorundalar, sürücü için bu geçerli değil."

"Ancak çok fazla bilgiye sahibim. Sınırlar içinde Renault'ya bilgi aktarımı yapıyorum, iki takım da bu durum konusunda anlaşmış durumda. Ve evet, bu zamana kadar her şey iyi gitti. Bunlar, bu senenin aracının gelişiminin çokça içindeydi."

"Şu anda heyecanlıyım. Tanıtımda bunu çok fazla görmediniz, ancak her şey çok farklı. Birkaç yılını fabrikada geçiren çocuklar, bu sene yaptıkları gelişimi üç veya dört senedeki en büyük adım olarak tanımlıyor."

Daha önce Renault'da yedek sürücülük görevi de yapan Ocon, Renault'nun tesislerinin Mercedes ile çok büyük farkının olmadığını belirtti. 

"Fark çok büyük değil kesinlikle. Ancak 2016'dan beri geliştirmek için çaba harcanıyor. Aslında Enstone fabrikasının önüne geldiğimde girişte kayboldum. Sola döndüm, normalde orada aşağıya inen merdivenler olur ancak bu sefer dolu bir oda vardı, tasarımcılarla dolu olan ve içinde her şeyin olduğu bir oda."

"Yeni ekipmanlar, yeni makineler, yeni odalar, yeni bilgisayarlar... Yani nereye bakarsanız bakın her şey yeni."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Valentin Khorounzhiy

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