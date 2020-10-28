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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"

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Renault: "Tuhaf Portekiz performansı, sorunları anlamamızı sağlayacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault Formula 1 pilotları Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo, Portekiz'de yaşanan bazı tuhaf şeylerin yaşadıkları sorunları aşmalarında yardımcı olacağını düşünüyorlar.

Son dönemde yükselişe geçen Renault pilotları, Portekiz GP hafta sonunda orta grup liderliği mücadelesi verdikleri Racing Point ve McLaren'ın gerisinde kaldılar.

Her iki pilot, kaygan zeminin düşük performansta etkili olduğunu hissediyor olsa da, cevaplanması gereken başka gizemli sorular olduğunu düşünüyor. Özellikle Ocon, yarışın sonunda yumuşak lastiklerle neden avantaj sağlayamadığını merak ediyor.

53 tur boyunca orta lastikle turlayan Ocon, yarışın kalan bölümünde yükselme umuduyla yumuşak lastiklere geçiş yaptı ancak o lastiklerde istediği performansı bulamayıp, takım arkadaşının önünde 8. oldu.

Ocon, "Takım o lastiklerle performansa sahip olmamı ve öndeki araçları yakalamamı umuyordu ancak öyle olmadı. Bu hafta sonu çok fazla bilinmeyen vardı, anlamamız gereken çok fazla tuhaf şey oldu. Ancak çok faydalı oldu ve iyi bilgi topladık." dedi.

 

Bir önceki yarış Nürburgring'de podyuma çıkan Ricciardo, yüksek yere basma gücünün kendilerinin zayıf noktası olduğunu hatırladıklarını söyledi.

Ricciardo, "Ben hâlâ maksimum yere basma gücü açısından zayıf olduğumuzu düşünüyorum." 

“Nürburgring'de herkes maksimum yere basma gücünde değildi. Burada herkes bunu yapınca, buna ek olarak düşük yol tutuşu olunca, bu durumda yere basma gücü büyük önem kazandı."

"Bu yüzden, büyük kanat açıları kullanıldığında geride kalmış olabiliriz. Diyebileceğim şey bu." 

"Belki daha çok kaygan pistten kaynaklanmış olabilir. Nürburgring soğuktu ancak lastikleri ısıttığınız zaman yol tutuşu yüksek oluyordu. Burada ise asla yol tutuşu yüksek olmadı." dedi.

Ocon, yere basma gücü seviyesinin Nürburgring'le aynı olduğunu ancak aracın asla oradaki gibi dengeli olmadığını söyledi.

Ocon, "Bu, analiz etmemiz gereken bir şey. Burası hemen hemen Nürburgring'le aynı konfigürasyondu ancak aracı piste çıkarır çıkarmaz orası gibi iyi olmadığını gördük. Aracın arka tarafında çok zorlanıyorduk. Aracın dengesi açısından zorlanıyorduk."

"Sezonun kalan bölümünde bunun olmaması için analiz yapmamız lazım. Barcelona'dan sonraki en zor dengeye sahiptik. Bu açıdan bizim için iyi bir bilgi olacak. Bu sorunu anlarsak, bu tür pistlerde daha güçlü olabiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Daniel Ricciardo , Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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