Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault, teknik yapısında değişiklik yaptı, de Beer takıma katıldı

paylaşım
yorumlar
Renault, teknik yapısında değişiklik yaptı, de Beer takıma katıldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 Kas 2019 17:12

Renault, F1 takımında yaptığı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Ferrari ve Williams'da aerodinami şefi olan Dirk de Beer ile anlaştı.

Geçen sene Williams'tan ayrılan ve o dönemden beri bekleme sürecinde olan De Beer, aerodinami bölümü başkanı olarak Renault'ya katılacak. Şu anda o görevde bulunan Peter Machin, karşılıklı anlaşma sonucu takımdan ayrılacak.

Büyük yapılanma kapsamında Renault, aerodinami bölümünün başına Vince Todd'u getirecek.

Gelecekteki araç projelerinin başında yer alan James Rogers, şef aerodinamist olarak görev yapacak.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, "2019'da bazı alanlarda gücümüzü gösterdik ancak iyileştirilmesi gereken alanları da belirledik."

"Aerodinami bölümündeki hızlı büyümenin ve ekipmanlarımızı modernize etmemizin ardından, yönetim kısmında yapacağımız güçlendirmelerle, yatırımlarımızdan sonuç alma konusunda fayda göreceğiz."

"Bu güncelleme, özellikle 2021 aerodinami kurallarının açıklanmasının ardından orta vadeli planlarımız açısından çok büyük önem taşıyor." dedi.

Marcin Budkowski, takımın Lotus olduğu dönemde Enstone'da bulunan de Beer'ın, gelişebilmeleri için gerekli doğru isim olduğunu söyledi.

Budkowski, "Dirk'in Aerodinami Bölümü Başkanı olarak geleceğini açıklamaktan büyük keyif alıyoruz. Kanıtlanmış teknik ve yönetim yetenekleri ile De Beer, böylesi büyük ve karmaşık bölüme liderlik yapması için mükemmel bir kişi."

"James, performans üretme konusunda çok güçlü olduğunu gösterdi. Bu yeni rolle, araç projelerimizdeki aerodinamik gelişimi yönlendirebilecek."

"Bu değişiklikler, Renault F1 takımının Enstone'daki şasi operasyonunu yeniden yapılandırmasında attığı adımlar. Yapılan bu değişikliklerin, gridde ön tarafa doğru ilerlememizi sürdüreceğinden eminim." dedi.

Sonraki haber
Vettel: "Ağırlık artışı 2021 için yanlış bir adım"

Önceki haber

Vettel: "Ağırlık artışı 2021 için yanlış bir adım"

Sonraki haber

Amerika GP 1. antrenman: Seansın lideri Verstappen

Amerika GP 1. antrenman: Seansın lideri Verstappen
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

1s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2s
4
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.