Renault, teknik yapısında değişiklik yaptı, de Beer takıma katıldı
Renault, F1 takımında yaptığı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Ferrari ve Williams'da aerodinami şefi olan Dirk de Beer ile anlaştı.
Geçen sene Williams'tan ayrılan ve o dönemden beri bekleme sürecinde olan De Beer, aerodinami bölümü başkanı olarak Renault'ya katılacak. Şu anda o görevde bulunan Peter Machin, karşılıklı anlaşma sonucu takımdan ayrılacak.
Büyük yapılanma kapsamında Renault, aerodinami bölümünün başına Vince Todd'u getirecek.
Gelecekteki araç projelerinin başında yer alan James Rogers, şef aerodinamist olarak görev yapacak.
Renault takım patronu Cyril Abiteboul, "2019'da bazı alanlarda gücümüzü gösterdik ancak iyileştirilmesi gereken alanları da belirledik."
"Aerodinami bölümündeki hızlı büyümenin ve ekipmanlarımızı modernize etmemizin ardından, yönetim kısmında yapacağımız güçlendirmelerle, yatırımlarımızdan sonuç alma konusunda fayda göreceğiz."
"Bu güncelleme, özellikle 2021 aerodinami kurallarının açıklanmasının ardından orta vadeli planlarımız açısından çok büyük önem taşıyor." dedi.
Marcin Budkowski, takımın Lotus olduğu dönemde Enstone'da bulunan de Beer'ın, gelişebilmeleri için gerekli doğru isim olduğunu söyledi.
Budkowski, "Dirk'in Aerodinami Bölümü Başkanı olarak geleceğini açıklamaktan büyük keyif alıyoruz. Kanıtlanmış teknik ve yönetim yetenekleri ile De Beer, böylesi büyük ve karmaşık bölüme liderlik yapması için mükemmel bir kişi."
"James, performans üretme konusunda çok güçlü olduğunu gösterdi. Bu yeni rolle, araç projelerimizdeki aerodinamik gelişimi yönlendirebilecek."
"Bu değişiklikler, Renault F1 takımının Enstone'daki şasi operasyonunu yeniden yapılandırmasında attığı adımlar. Yapılan bu değişikliklerin, gridde ön tarafa doğru ilerlememizi sürdüreceğinden eminim." dedi.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Jonathan Noble
Renault, teknik yapısında değişiklik yaptı, de Beer takıma katıldı
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