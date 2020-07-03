Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"

Koronavirüs nedeniyle geciken 2020 sezonu, bu hafta sonu Avusturya GP ile büyük önlemler altında başlayacak.

Sezon normalde Mart ayında Avustralya GP ile başlayacaktı ve takımlar Avustralya'ya gittiler. Ancak bir McLaren çalışanının koronavirüse yakalanmasının ardından yarış iptal edildi ve o tarihten beri yarış yapılamadı.

F1, pistlerde kendi biyosferini oluşturarak dış dünya ile bağlantıyı kesmeyi ve virüsten etkilenme riskini minimize etmeyi hedefliyor. Bununla birlikte sürekli olarak testler yapılacak ve padokta yer alan herkes sıkı kontrollere tabii olacak.

Motorsport.com'un da bulunduğu basın toplantısında konuşan Abiteboul, "Risk ve durumun uygulanabilirliği arasında bir denge bulmamız gerekiyor. Bu dengeyi bulmak zor."

"En büyük mücadele gerçek manada prosedürleri uygulamak olacak. Gruplar ve alt gruplar oluşturduk. Bu sayede pozitif vakalar olsa dahi, bulaşmalar alt gruplarla sınırlı olacak."

"Risk olduğu ve tüm takım arasında iletişim olacağı için, bir pozitif sonucun tüm takımı etkilemesi, en azından herkese test yapıldığı süreçte çalışmadan alıkoyması mümkün olabilir. Bu da 24 saat çalışamama manasına geliyor."

"Mesela o pozitif vaka cumartesi sabah ortaya çıkarsa, sıralamalara katılamazsınız ve bu yüzden yarışa da katılamazsınız."

"Bu açıdan FIA ve takımlar arasında yapılan tüm çalışmalara rağmen, risk ve sağ duyu arasında bir denge bulabilmek için konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Renault, yeni prosedürler üzerinde çalışabilmek için geçen hafta Red Bull Ring'de 2018 aracıyla bir test gerçekleştirmişti.

Daniel Ricciardo, "O ekstra adımları atmamız şu an için kesinlikle gerekli."

"Piste gittiğimizde, tekrar o ortama döndüğümüzde yarışlardan önce hazırlanırken herhangi bir sorun yaşamayacağız. Isınma ve yarışa hazırlanma için pilotlar için boşluklar bulunuyor. Ancak genel olarak hijyene dikkat etmemiz gerekecek." dedi.

Esteban Ocon, "Dikkatli olmamız gerekecek. Geri dönmek için çok uzun süre bekledik. Bu yüzden her şeyi riske atmamız kötü ve tehlikeli olur. Herkesin güvenliği için bunları yapmalıyız. Bu açıdan uymamız gereken kurallar olduğu için mutluyum."

"Bu kadar uzun süre bekleyip, hazırlanıp, oraya gittiğimizde testin pozitif çıkması kötü olur. Bu yüzden hem kendim hem de takım risk altında olur. Bu konuda aşırı dikkatliyim."

"Ne yazık ki yarışlar sıfır riskli olmayacak ancak yine de dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.