Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"

paylaşım
yorumlar
Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Tem 2020 08:10

Renault Formula 1 takım patronu Cyril Abiteboul, 2020 sezonunda yanlış zamanda ortaya çıkacak bir pozitif COVID-19 testinin, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabileceğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle geciken 2020 sezonu, bu hafta sonu Avusturya GP ile büyük önlemler altında başlayacak.

Sezon normalde Mart ayında Avustralya GP ile başlayacaktı ve takımlar Avustralya'ya gittiler. Ancak bir McLaren çalışanının koronavirüse yakalanmasının ardından yarış iptal edildi ve o tarihten beri yarış yapılamadı.

F1, pistlerde kendi biyosferini oluşturarak dış dünya ile bağlantıyı kesmeyi ve virüsten etkilenme riskini minimize etmeyi hedefliyor. Bununla birlikte sürekli olarak testler yapılacak ve padokta yer alan herkes sıkı kontrollere tabii olacak.

Motorsport.com'un da bulunduğu basın toplantısında konuşan Abiteboul, "Risk ve durumun uygulanabilirliği arasında bir denge bulmamız gerekiyor. Bu dengeyi bulmak zor."

"En büyük mücadele gerçek manada prosedürleri uygulamak olacak. Gruplar ve alt gruplar oluşturduk. Bu sayede pozitif vakalar olsa dahi, bulaşmalar alt gruplarla sınırlı olacak."

"Risk olduğu ve tüm takım arasında iletişim olacağı için, bir pozitif sonucun tüm takımı etkilemesi, en azından herkese test yapıldığı süreçte çalışmadan alıkoyması mümkün olabilir. Bu da 24 saat çalışamama manasına geliyor."

"Mesela o pozitif vaka cumartesi sabah ortaya çıkarsa, sıralamalara katılamazsınız ve bu yüzden yarışa da katılamazsınız."

"Bu açıdan FIA ve takımlar arasında yapılan tüm çalışmalara rağmen, risk ve sağ duyu arasında bir denge bulabilmek için konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Renault, yeni prosedürler üzerinde çalışabilmek için geçen hafta Red Bull Ring'de 2018 aracıyla bir test gerçekleştirmişti.

Daniel Ricciardo, "O ekstra adımları atmamız şu an için kesinlikle gerekli."

"Piste gittiğimizde, tekrar o ortama döndüğümüzde yarışlardan önce hazırlanırken herhangi bir sorun yaşamayacağız. Isınma ve yarışa hazırlanma için pilotlar için boşluklar bulunuyor. Ancak genel olarak hijyene dikkat etmemiz gerekecek." dedi.

Esteban Ocon, "Dikkatli olmamız gerekecek. Geri dönmek için çok uzun süre bekledik. Bu yüzden her şeyi riske atmamız kötü ve tehlikeli olur. Herkesin güvenliği için bunları yapmalıyız. Bu açıdan uymamız gereken kurallar olduğu için mutluyum."

"Bu kadar uzun süre bekleyip, hazırlanıp, oraya gittiğimizde testin pozitif çıkması kötü olur. Bu yüzden hem kendim hem de takım risk altında olur. Bu konuda aşırı dikkatliyim."

"Ne yazık ki yarışlar sıfır riskli olmayacak ancak yine de dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Sonraki haber
Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"

Önceki haber

Ocon: "F1'e dönüş sürecinde sanki her şey aleyhime oldu"

Sonraki haber

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin

trending Bugün

Canlı Anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Formula 1
1s

Canlı Anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"
Formula 1 / Formula 1
1s

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"
Formula 1 / Formula 1
1s

Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"
Formula 1 / Formula 1
1s

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"

Canlı Anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Formula 1
1s

Canlı Anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"
Formula 1 / Formula 1
1s

Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

1s
2
Formula 1

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"

1s
3
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

4
Formula 1

Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"

1s
5
Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Son Videolar

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Son Haberler

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"
F1

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"

Canlı Anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"
F1

Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin
F1

Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin

Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"
F1

Renault: "Tek bir pozitif test, tüm takımın yarışı kaçırmasına neden olabilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.