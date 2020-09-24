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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Tartışılması gereken konu, rüzgar tüneli paylaşımı"

paylaşım
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Renault: "Tartışılması gereken konu, rüzgar tüneli paylaşımı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Formula 1 takımlarının tamamen bağımsız olmaları için rüzgar tüneli paylaşımının tartışılması gerektiğini düşünüyor.

Racing Point'in Mercedes'in 2019 F1 aracını büyük ölçüde kopyalamasının ardından FIA, gelecek seneden itibaren benzer kopyalamaların önüne geçmenin yollarını arıyor.

Birçok takım, Racing Point'in yaptığına gelecek sene izin verilmesi halinde iki basamaklı bir seri olacağı, küçük takımların büyük takımlarla işbirliği yapmak zorunda kalacağı endişesini dile getirdi.

FIA, yaşananların ardından F1 takımlarının kendi tasarımlarını yapmaya devam etmeleri gerektiğini, bu sayede daha sağlıklı bir spor olacağını vurguladı. Bu kapsamda fotoğraflarla kopyalama gibi tekniklerin yasaklanacağı belirtildi.

Renault, FIA'nın tutumunu destekliyor. Ancak Abiteboul, rüzgar tüneli paylaşımı oldukça, takımların birlikte çalışmaya devam edeceklerini düşünüyor.

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Motorsport.com'a özel konuşan Abiteboul, "Motor, vites kutusu ve diğer çok pahalı mekanik parçalar gibi paylaşımda geri adım atamayacağımız bazı elementler var."

"Ancak tartışılması gereken çok pahalı bir konu var, o da rüzgar tüneli. Aerodinamik gelişimi rüzgar tünelinde yapmaya devam ettiğimiz sürece bu tartışma devam edecek."

"Belki gelecekte 10 bağımsız takıma sahip olduğumuz bir vizyon olur. Bu takımlar sadece CFD'yi kullanırlar.  Bulut bilgisayar sistemi aracılığıyla CFD'ye daha az kişi erişim sağlayacaktır."

"Gelecek vizyonu bu olmalı ve bu vizyonu hemen hemen herkes paylaşıyor. O seviyeye ulaşmamız için çok çalışmamız gerekiyor ancak en azından geçen sene olanların tekrarlanmasına izin vermememiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

Mercedes rüzgar tünelini Racing Point'le paylaşıyor. Red Bull ve AlphaTauri de gelecek sene tesisleri paylaşacaklar.

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Abiteboul, FIA'nın bu sene yaşananların ardından gösterdiği tutumdan, özellikle de tek koltuklu seriler başkanı Nikolas Tombazis'in kopyalamayı durdurmak için atacakları adımları açıklamasından memnun olduklarını söyledi.

Abiteboul, "İlginçti çünkü Concorde Anlaşması ve araç kopyalama ile ilgili tartışmaların hepsinin aynı ana denk gelmesi iyi oldu."

"Bu konuda bu sene örnek olması iyiydi çünkü tam olarak aynı dönemde sporun bir parçası olup olmamaya karar vermeye çalışıyorduk. Bu durum momentum sağladı ve FIA ve F1'i endişelerimiz konusunda cevap vermeye yönlendirdi."

"Bizimle aynı vizyona sahip olduklarını öğrendik. Artık sürekli olarak kurallarda bu konuda adım atılacak. Daha fazlası gelecek. Çok kısa sürede teknik direktif gelecek. Bu; takımımız, FIA ve Nikolas'ın yoğun çalışmasının bir sonucu."

"Ona biraz zaman verdik ancak dürüst olmalıyız ki Nikolas'ı çok kısıtlı sürede verdiği cevaptan dolayı takdir etmemiz lazım." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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