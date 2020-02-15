Renault: “Takımların 2021’e odaklanma zamanlaması kritik olacak”

2021 için yeni kuralların belirlenmesi ile takımlar, geride kalmamak için gelecek seneki tasarıma mümkün olduğu kadar fazla kaynak ayırmaları gerektiğini biliyorlar.

Ancak bu seneki gelişimi fazla erken durdurursalar, şampiyonada geriye düşeceklerinin de farkındalar.

Renault yöneticisi Marcin Budkowski, 2020 ve 2021 gelişim programlarını dengelemelerinin zor bir görev olduğunu belirtti.

Takımların bu sorunla nasıl yüzleştiği sorulduğunda Budkowski, “Bunun büyük bir ikilem olacağını düşünüyorum. Bu, herkes için büyük bir ikilem olacak.”

“Bir planımız var, eminim ki herkesin vardır. Ve bu plan, bu sezonki gelişimi kısaltmak. Bu gelişim daha az değil, daha yoğun bir gelişim.”

“Sezon başlamadığı için bunu söylemek kolay, ancak bu yukarıdaki takımlar için oldukça ilginç olabilir ve yakın bir savaş olacak. Kimin ilk olarak 2021’e odaklandığını görmek ilginç olacak. Örneğin Ferrari, erken odaklanıp şampiyonluğu riske atacak mı?”

“Dürüst olmak gerekirse, bu tüm takımlar için aynı. Dördüncülük için yakın bir mücadele varsa, kimin ilk olarak risk alıp 2021’e odaklanacağını göreceğiz. Ancak dikkatimizin dağılmaması önemli, çünkü 2021 oldukça büyük bir mücadele olacak ve yeni kurallardaki ilerleme payı büyük.”

“Bu kuralların fazla kısıtlayıcı olduğu yönünde konuşmalar var. Ve evet, şu ankinden daha kısıtlayıcı olacak ve bunun, şampiyonayı daha rekabetçi hale getirmek için bilerek yapıldığını düşünüyorum.”

“Yeni bir kural dizisinin başlangıcında gelişim oranı çok büyük olur. Performans kazanmak için çokça fırsat görüyoruz. Yani odağınızı çok geç kaydırırsanız, 2021’de sıkıntı yaşarsınız.”

“Gerçek şu ki, 2021 için gelişim yaparken ne kadar potansiyel olduğunu ve 2020’deki yerinizi anlamanız gerekecek. Her takımın bunu değerlendireceğini ve kendi seçimlerini yapacağını düşünüyorum. Bunu izlemesi ilginç olacak.” ifadelerini kullandı.