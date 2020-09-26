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Formula 1 / Son dakika

Renault sürücüleri, sıralama turlarından memnun ayrıldı

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Renault sürücüleri, sıralama turlarından memnun ayrıldı
Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon, Rusya Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarından memnun kaldılar.

Sochi’de gerçekleştirilen sıralama turlarında Renault sürücüleri Ricciardo ile Ocon, sırasıyla beşinci ve yedinci sıraları aldılar.

Sıralama turlarının ardından konuşan Ricciardo, “Memnunum. Hafta sonuna gelirken ne kadar hızlı olabileceğimiz konusunda çekingendim. Muhtemelen burası, geçen sene kişisel olarak en kötü olduğum pistti.”

“Yapmam gereken işler olduğunu biliyordum, ancak dün gerçekten cesaret vericiydi ve bugün de iyiydi, özellikle de Q2! Ancak dürüst olmak gerekirse, yol tutuşun iyi olduğu bir turdu, her şey mükemmeldi ve bazen lastikler çok hassas oluyorlar ve o turda çalıştılar. Bunu Q3’te yakalayamadım ancak yine ilk 5’te bitirdik, şikayet edemem.” ifadelerini kullandı.

Nasıl pozisyon kazanmayı düşündüğü sorulduğunda ise Avustralyalı sürücü, “Start! Bilerek griddeki tek sayılı bir pozisyonuna yerleştim. Bu sabah F2’yi izledim ve tek sayılı pozisyonlarda kalkanlar daha iyi gözüktüler. Yani hepsi planın bir parçasıydı.” diyerek şaka yaptı.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon ise, “Genel olarak bu hafta sonu iyi bir performansımız var. Birçok şey test ettik ve genel olarak iyi çalıştılar. Yani Daniel’in de dediği gibi araç iyi performans gösteriyor.”

“Açıkçası Q2’de kırmızı bayrak yüzünden, son bölümde ise trafik yüzünden biraz zarar gördüm. Bu da işi biraz zor hale getirdi. Ancak savaşın içindeyiz. Bu sene gördüğümüz şeyleri göz önüne alırsak, her şey olabilir, bu yüzden yarın savaşta olabileceğimizi düşünüyorum.”

“Yarış elbette zor olacak, özellikle de ilk bölüm. Ayrıca ilk viraj oldukça dar. Herkesin startta agresif olacağını düşünüyorum. Burada fark yaratabilirsiniz. Sonrasında ise duruma bakmalıyız. Ancak genel olarak performansımızın yarışta daha iyi olduğunu düşünüyorum, bundan ötürü yarın iyi bir iş yapabileceğimiz konusunda umutluyum.” dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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