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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar

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Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar
Ekleyen:
, Editör

Renault sürücüleri Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon, Abu Dhabi GP'si hafta sonunun Cuma gününden memnun kaldıklarını söylediler.

Ocon'un Sakhir GP'sini ikinci sırada tamamlaması ile beraber Renault, 2020 sezonunda üç podyum almayı başardı. 

Racing Point ve McLaren'e karşı markalar şampiyonasında üçüncülük savaşı veren Renault, 172 puanla üçüncü sıradaki Racing Point'in 22 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Sezonun son yarış hafta sonu olan Abu Dhabi GP'sinin Cuma günkü antrenmanlarının ilk seansında Ocon üçüncü sırada seansı tamamlarken, takım ile son yarışına çıkacak olan Ricciardo ise vites kutusu sorunu yaşayarak seansın erken bölümünde yolda kaldı ve zaman turu atamadığı için 20. sırada seansı tamamladı.

İkinci seansta ise Ocon altıncı sırada seansı tamamlarken, Ricciardo ise dokuzuncu olmayı başardı.

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Günü hakkında konuşan Avustralyalı pilot şunları söyledi: "Eğer Abu Dhabi'de bir seansı kaçıracaksanız bunun ilk seans olması daha önemli, çünkü birinci seansın koşulları ile yarınki sıralamalar ve Pazar günkü yarışın koşulları aynı olmadığı için, ilk seans o kadar da büyük önem arz etmiyor."

"Bence bugünkü akşam seansı bizim için oldukça verimliydi ve piste çıkar çıkmaz istediklerimizi uygulayabildik. Olabildiğince fazla tur attık ve araçta, seansın çoğunluğunda iyi bir hissiyata sahiptim."

"Yapacağımız birkaç değişiklik ile yarın iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Sıralama pozisyonu burada oldukça önemli ve bu, takım ile çıkacağım son yarış, bu yüzden oldukça iyi bir şov ortaya koymak istiyorum."

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo'nun takım arkadaşı Ocon ise, seri halinde atılan turlarda daha da iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Fransız pilotun açıklamaları şu şekildeydi: "Hızlı turlarda iyi bir Cuma günü geçirdik. Genel olarak yapmamız gereken birkaç şey daha var çünkü, yarış temposunda özellikle bu sene güçlü olduğumuzu göz önüne aldığımızda, seri halinde atılan turlarda olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Ancak bu, hafta sonu boyunca yapmamız gereken işi bize gösteriyor ve eminim ki bunu yapabileceğiz. Onun dışında zaman tablosunda iyi sonuçlar gördük ve eminim ki bir kez daha oldukça yakın bir savaş izleyeceğiz. Pist kısa veya uzun olsun hiç önemli değil, farklar çok küçük!"

"Bence yarınki sıralamalar ilgi çekici olacak ve araçtan en iyi verimi yakalamamız gerekecek. Buna oldukça hazırım."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Daniel Ricciardo , Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Efe Kahya

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