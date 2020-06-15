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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Sıradaki mücadele 2026 F1 motor kurallarında olacak"

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Renault: "Sıradaki mücadele 2026 F1 motor kurallarında olacak"
Ekleyen:
15 Haz 2020 10:04

Renault'nun Formula 1 Takım Patronu cyril Abiteboul, önümüzdeki senelerde 2026'dan itibaren uygulanacak motor kuralları için savaş olacağını, bu süreçte alternatif önerilerin tartışılacağını söyledi.

Mevcut V6 hibrit motorlar 2025'in sonuna kadar kullanılacaklar. Bir sonraki dönemde ise motorların ekonomik açıdan daha uygun ve sürdürülebilir formatta olması yönünde talep var.

Ross Brawn, 2026'ya kadar başka bir motor üreticisinin F1'e girmesini beklemediğini ancak o dönem için tüm seçeneklerin açık olduğunu söylemişti.

Abiteboul, son dönemde güç ünitesiyle ilgili alınan kararların tasarruf açısından iyi bir adım olduğunu, 2026 kurallarıyla bunu yeni bir seviyeye taşıyabileceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Güç ünitesi tarafında muhtemelen daha fazla çalışma yapılması gerekecek."

"Önümüzdeki senelerde motorları dondurarak ve dyno saatlerini kısıtlayarak güç ünitesi gelişimi konusundaki mücadeleyi yavaşlattık."

"Bu iyi bir adımdı ancak yine de bu motorları üretme ve çalıştırma maliyeti hâlâ çok yüksek."

"Sıradaki adım, bir sonraki jenerasyon güç ünitelerinin daha ekonomik olması için iyi kararlar almak olacak." dedi.

Abiteboul, gelecek kuralları için Renault'nun olası formatlar üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.

Abiteboul, "Sporun hedefleri açısından en azından neler olabileceğini düşünmeye başladık."

"Bunlardan birisinin ekonomik sürdürülebilirlik olduğunu söyledim çünkü açıkçası mevcut güç ünitesi ekonomik açıdan çok zor."

"Bir diğer şey teknolojiyi içermesi olacak. Dünyanın her yerinde elektrikleşme hız kazandı ve biz de bunun F1 için ne manaya geldiğini, yarışlar için ne manaya geldiğini, Formula E ile paralellik açıdan ne manaya geldiğini düşünmemiz lazım."

"Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bana göre sıradaki mücadele alanı motorlar olacak."

"Motor kurallarının büyük ölçüde 2021 ya da 2022'de belirlenmesini isteriz, böylece 2023'te gelişime başlayabiliriz. Şu an için böyle bir makro planlama düşünüyoruz." dedi.

Abiteboul son olarak, mevcut ünitelerde yer alan MGU-H'yi kaldırmanın basit bir çözüm olabileceği iddialarını yalanladı.

Abiteboul, "Motorun yakıt verimliliği için MGU-H'ye sahibiz. Yakıt verimliliğinin % 20 - 30'unu kaybetmeye hazır mıyız?"

"Daha fazla yakıt taşıyabileceğimizi düşünmüyorum çünkü araçlar 2022'de de halihazırda daha ağır olacaklar. MGU-H'yi kaldırırsak araca yaklaşık 50 kg yakıt daha eklememiz gerekecek."

"Bu çok zor bir denklem. Araçlar daha hafif olmayacağı için, aynı seviyede sürdürülebilir güce sahip olmak istiyorsak, o parçayı güç ünitesinden sökmek zor olacak."

"Tabii ki çok fazla güce sahip olabilirsiniz ancak sürdürülebilir (ekonomik) F1 istiyorsanız, o parça olmadan bunu başarmak zor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Abdullah Çelik

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