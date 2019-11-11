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Formula 1 / Son dakika

Renault, sezon sonunda F1'den ayrılacağını kabul etmedi

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Renault, sezon sonunda F1'den ayrılacağını kabul etmedi
Ekleyen:
, Editör
11 Kas 2019 07:52

Renault sözcüsü, son günlerde ortaya çıkan haberlerin aksine sezon sonunda Formula 1'den ayrılacakları yönündeki haberleri yalanladı.

Renault'nun F1 ve Liberty Media ile 2019 sonunda Formula 1'den çekilmeyi görüştüğü iddia edilmişti.

Auto Bild'e göre Amerika GP hafta sonunda Renault, FIA ve Liberty Media ile 2019 sonunda F1 programını kısıtlamayı veya F1'den ayrılmak gibi senaryoları tartışmıştı.

Bu iddialar son günlerde büyük ses getirirken, Renault açıklama yapmak zorunda kaldı.

Renault sözcüsü, yaptığı açıklamada bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu iddiaları takımı istikrarsızlaştırmak için çıkarılıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Renault'nun 2020 aracının gelişimi üzerinde yoğun şekilde çalıştığını ve hem Viry'deki motor, hem de Enstone'daki şasi fabrikasındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Renault patronu Cyril Abiteboul bu yıl yıl takıma katılan Daniel Ricciardo'nun çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi.

Abiteboul, "Üstlendiği sorumluluğu gerçekten hissedebiliyoruz. Sadece araçta değil, takım için de çok fazla şey yapıyor. Üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabalar sürekli olarak artıyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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