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Formula 1 / Son dakika

"Renault, Sauber'e motor tedarik etmeyi teklfi etti"

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"Renault, Sauber'e motor tedarik etmeyi teklfi etti"
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, Editör

İtalyan basını, Sauber'in 2021 sonrası için motor tedariği konusunda Renault'dan teklif aldığını yazdı.

Sauber ve Ferrari arasındaki motor tedariği anlaşması 2020 yılının ardından sona erecek ve son dönemde İsviçreli ekibin Renault motoruna geçeceği söyleniyordu.

İtalyan Corriere dello Sport, bu iddiayı daha da ileri taşıdı ve Sauber'in Renault'dan motor tedariği konusunda teklif aldığını yazdı.

İddiaya göre Renault, Sauber/Alfa Romeo ile beraber bir müşteri ekibine sahip olmak istiyor. Bu, hem politik hem de finansal anlamda Fransız üretici için olumlu bir destek olacak.

Ayrıca genç sürücü programını geliştirmek için de önemli bir platforma sahip olacaklar.

Ancak bu iddialar doğruysa Sauber, bunu reddetmiş gibi görünüyor.

Çünkü Motorsport.com, Sauber'le Ferrari arasında 2022-2025 dönemini kapsayan dört yıllık yeni bir anlaşma yapılacağını öğrendi.

Resmi açıklamanın ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.

Şimdilik tek belirsizlik Alfa Romeo ve Sauber arasındaki anlaşmasının 2021 sonrasında devam edip etmeyeceği gibi görünüyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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