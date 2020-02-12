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Formula 1 / Son dakika

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"

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Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
12 Şub 2020 20:09

Renault'dan Marcin Budkowski, 2020 aracının geçen yılın bir evrimi olduğunu ve gelişiminin sınırlı olacağını söyledi.

Fransız otomobil üreticisi, 2019 yılına ilk üç takımla aradaki farkı kapatma hedefiyle başladı ancak takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer aldı.

Takım, R.S.19'la ilgili sorunların ardından teknik departmanda değişiklikler yaptı ve 2020'de yeniden orta grubun önüne geçmek istiyor.

Budkowski, "2019 Enstone için bir değişim yılıydı. Bazı değişiklikler özellikle teknik açıdan çok görünür ve herkese açıktı, ancak operasyonel anlamda da kapsamlı değişiklikler yaptık."

"Bu, son dört yılda yaşanan yoğun istihdam ve büyüme döneminden sonra projenin konsolidasyon aşaması."

"Şu an bile daha güçlü olmamız gereken alanlar var ve hedeflediğimiz şekilde büyümeye devam ediyoruz."

"Paralelinde altyapımızı geliştirmeyi başardık, özellikle rüzgar tüneline yaptığımız iyileştirmelerle ve üretim aletlerinin geniş kapsamlı yenilemesi ile bunu başardık."

"Bu alanlarda en iyileri takip ediyoruz ve onları yakalayıp, daha sonra da onları geçmek için teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz."

"Şimdi takıma Pat Fry da katıldı. Pat, pek çok üst düzey takımdaki mühendislik deneyimlerinden sonra bize katılıyor."

"Arka planda pistteki yarış mühendisliğinden araçta tasarımını kontrol etmeye, oradan da teknik ekipleri yönetmeye kadar geniş bir yelpazede çalışacak. Aynı zamanda bir aracı daha hızlı getirmek için gerçekten önemli olan şeylere odaklanma konusunda çok güçlü bir yeteneği var."

"Deneyimi ve bilgisi, 2021 aracının geliştirilmesi ve R.S.20'nin gelişimi ile ilgili stratejik sorunları çözmekte kullanılacak."

"Bu şasinin ana özelliklerine birkaç ay önce karar verdik ve bu araç daha çok R.S.19'un bir evrimi. Bu nedenle, potansiyel gelişimi sınırlı, ancak elimizdeki kaynaklara ve orta vadeli hedeflerimize dayanarak alınan bilinçli bir karar."

"2020 ve 2021 otomobil projeleri arasındaki dengeyi bulmak, muhtemelen Formula 1'de görülmemiş oranda büyük bir zorluk olacak."

"Yeni araca her zaman mümkün olduğunca erken başlamaya çalışırsınız, ancak düzenlemelerde büyük bir değişiklik yaptığınızda daha da değerli olur ve 2021 kuralları bir devrimden başka bir şey değil."

"Tabii ki hedefimiz iyi bir 2020 sezonu geçirmek, ancak yeni aracın gelişim süreci çok büyük olacağı için mümkün olduğunca erken bir noktada 2021'e odaklanmayı hedefliyoruz."

Budkowski, bu yıl daha iyi bir gelişim sürecine sahip olacaklarına da inanıyor.

"Geçen yıl gelişimin genel olarak biraz hayal kırıklığı yarattığı doğru. Bundan ötürü her şeye baktık ve neyin yanlış gittiğini analiz ettik. Bu, gerçekten RS19'un güçlü ve zayıf yönlerine odaklanmamızı ve performansa odaklanmamızı sağlıyor."

"Konsept açısından aeroda  bir değişim var ve süspansiyonun daha yumuşak olmasını sağlamak için çalıştık. 2019'da yaşadığımız zorluklardan biri buydu."

"Barcelona'daki testlerin başından itibaren her şeye sahip olmayacağız. İlk yarışın ardından ciddi sayıda değerlendirme olacak ancak agresif bir gelişime sahip olacağız."
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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