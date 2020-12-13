Renault, Ricciardo'ya teşekkür etti

Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından sürpriz şekilde Red Bull'dan Renault'ya geçiş yapmış ve herkesi şaşırtmıştı.

Avustralyalı pilot, takımın bu yılki ilerlemesinde büyük pay sahibi olan isimlerden bir tanesiydi ve takımı için oldukça değerli puanlar kazandı.

Hatta Ricciardo, takımın 2016'daki dönüşünden sonraki ilk podyumlarını kazanan isimdi ve takım için önemli işlere imza attı

Fakat Avustralyalı pilot, bugün takıma veda edecek ve yeni sezonda McLaren Racing adına yarışacak.

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul, katkılarından ötürü Ricciardo'ya teşekkür etti.

Abiteboul, “2018'de Daniel ile sözleşme imzaladığımızda, çok fazla dikkat çekti ve pek çok kişiyi şaşırttı. Formula 1'de birkaç yarış kazanmış bir isimle yapılan sözleşme, bizim için niyetimizin beyanı oldu."

"Başarılı bir sezonun ardından beklentiler çok yüksekti ve 2019 sezonu bir bütün olarak bizim için şanssız olsa da Kanada ve İtalya'da olduğu gibi unutulmaz anlar da vardı. Bu tür anların beklediğimizden daha az sayıda olması üzücü, ancak ekipte güçlü bir sürücünün varlığı değişime olan ihtiyacı açıkça gösterdi ve etkisi basit bir pilotlukla sınırlı değildi."

"Daniel bu sezon harikaydı ve sezon sonunda ayrılacağını ilan ettikten sonra da olağanüstü bir profesyonellik gösterdi. Almanya'daki ilk podyum, Daniel'in atmamıza yardım ettiği temeli oluşturarak, önümüzdeki yıl Alpine olarak devam edecek olan takımın tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu."

"Daniel'e bu iki yıldaki katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve bu yeni macerasında başarılar diliyoruz." dedi.