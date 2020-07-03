Renault, Ricciardo'nun yerine büyük isimlerle görüşüyor

Ricciardo'nun gelecek sene McLaren'a geçeceğini duyurmasının ardından Renault koltuğu için Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi şampiyonların isimleri anılıyor. Ancak şu ana kadar genel izlenim, Vettel'den ziyade Alonso'nun ön planda olduğu şeklinde ve iddialar anlaşmanın yapıldığı yönünde.

Abiteboul, "Her bir aracımız için pilota ihtiyacımız var. Hızlı ve anlayışlı, Renault'nun projesine uyacak bir pilota ihtiyacımız var."

"Takımın yapısı konusunda çok açığız. Biz F1'deki nadir ancak aynı zamanda genç takımlardan birisiyiz. Hâlâ yükselen ve özellikle geçen sene bazı sıkıntılar yaşayan bir takımız."

"Bu yüzden tüm bunları anlayışla karşılayabilecek, çalışmanın, çabanın, takım etiğinin değerini anlayabilecek birisine ihtiyacımız var. Daniel'in bunu anlamadığını söylemiyorum, söylemek istediğim şey bu değil. Ben gelecek hakkında konuşuyorum."

"Bu açıdan birkaç isimle, bazı büyük isimlerle, bazı daha az bilindik isimlerle görüşüyoruz." dedi.

Abiteboul isim vermekten ve bu karar için bir son tarih belirlemekten kaçındı.