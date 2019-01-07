Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault: Ricciardo'nun gelişi, Alonso'nun kazandığı yıllar gibi hissettirdi

paylaşım
yorumlar
Renault: Ricciardo'nun gelişi, Alonso'nun kazandığı yıllar gibi hissettirdi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 Oca 2019 11:03

Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo'nun 2019'da kendileri adına yarışacak olmasının takım içerisinde Fernando Alonso'nun mücadele ettiği şampiyonluk senelerinde olduğu gibi bir hava olmasını sağladığını söyledi.

Ricciardo'nun 2019 için Renault ile anlaşması, geçen senenin en büyük haberlerinden birisi olmuştu. Avustralyalı sürücünün Red Bull ile devam etmesi bekleniyordu ancak yaz arasında Renault ile anlaştığı haberi açıklandı.

Abiteboul, Ricciardo ile anlaşmalarının ardından takım içerisinde büyük bir uyanış olduğunu ve herkesin çok sıkı çalıştığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Açıkçası büyük bir rahatlama oldu. Bizim için harika bir haberdi. Öyle iyi bir haberdi ki Viry ve Enstone fabrikalarında çok iyi karşılandı."

"Bir şeyler olmasını bekliyordum ancak bu kadar olmasını beklemiyordum."

"Harika bir andı. İki fabrikada da yıllardır böyle bir tepki görmemiştim. Fernando Alonso ile 2005 ve 2006'da şampiyon olduğumuz seneleri hatırladım."

"Hiçbir şey kazanmadık ancak artık bir şeyleri kazanabileceğimiz duruma doğru gittiğimizi hissediyorum. Artık kazanmayı hak eden pilota gerekli motoru ve şasiyi hazırlama zorunluluğumuz olduğunu hissediyoruz." dedi.

Abiteboul, Ricciardo gibi çok sayıda yarış kazanan bir pilota sahip olmalarının kendileri üzerindeki baskıyı arttıracağına inanıyor.

Abiteboul, "Renault'ya, sponsorlarımıza, taraftarlarımıza, motor sporlarındaki Renault ismine karşı sorumluluklarımız var çünkü gelecek iki sene boyunca onun gözlerinde hayal kırıklığı görmek istemiyorum."

"McLaren'ın son yıllarda Fernando ile hissettiklerini hissetmek istemiyorum." dedi.

Ancak Abiteboul, tüm iyimserliğine rağmen kısa vadede çok ciddi adımlar beklemediğini yineledi.

Abiteboul, "Daniel'e karşı açık oldum. Kilit bir organizasyon, çok hazır bir araç, her şeyin hazır olduğu, sadece kendisinin araca binip harika seviyede mücadele edeceği bir takım bekliyorsa, o zaman başka bir yer bakması gerektiğini söyledim."

"Ona, hâlâ gelişmekte olduğumuzu, hala takımı inşaa ettiğimizi ve katkısının sürmekten çok daha fazlası olacağını söyledim. Onun lider ve temsilci olmasını, takıma deneyimlerini kazandırmasını umuyoruz."

"Takıma çok fazla insan kattık. Artık çalışan sayımız çok daha fazla ancak ekstra bir ışıldamaya ihtiyacımız var. Bu mücadeleyi seveceğini düşünüyorum." dedi.

Sonraki haber
Grosjean: Japonya GP'si en iyi yarışlarımdan biriydi

Önceki haber

Grosjean: Japonya GP'si en iyi yarışlarımdan biriydi

Sonraki haber

Hamilton 34 yaşında!

Hamilton 34 yaşında!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas: "2020 lastikleri, 2019 lastiklerinden daha yavaş"

2
Formula 1

Vettel: "Faydalı bir gündü"

3
Formula 1

Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor

4
Formula 1

Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"

5
Formula 1

Briatore: "Leclerc varken Hamilton'ı almak Ferrari için soruna yol açabilir"

Son Videolar

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

Son Haberler

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
F1

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Vettel: "Faydalı bir gündü"
F1

Vettel: "Faydalı bir gündü"

Bottas: "2020 lastikleri, 2019 lastiklerinden daha yavaş"
F1

Bottas: "2020 lastikleri, 2019 lastiklerinden daha yavaş"

Grosjean: "Pirelli bütün sorunları çözmüş değil"
F1

Grosjean: "Pirelli bütün sorunları çözmüş değil"

Ocon: "Her geçen tur limitleri buldum"
F1

Ocon: "Her geçen tur limitleri buldum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.