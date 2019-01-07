Renault: Ricciardo'nun gelişi, Alonso'nun kazandığı yıllar gibi hissettirdi

Ricciardo'nun 2019 için Renault ile anlaşması, geçen senenin en büyük haberlerinden birisi olmuştu. Avustralyalı sürücünün Red Bull ile devam etmesi bekleniyordu ancak yaz arasında Renault ile anlaştığı haberi açıklandı.

Abiteboul, Ricciardo ile anlaşmalarının ardından takım içerisinde büyük bir uyanış olduğunu ve herkesin çok sıkı çalıştığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Açıkçası büyük bir rahatlama oldu. Bizim için harika bir haberdi. Öyle iyi bir haberdi ki Viry ve Enstone fabrikalarında çok iyi karşılandı."

"Bir şeyler olmasını bekliyordum ancak bu kadar olmasını beklemiyordum."

"Harika bir andı. İki fabrikada da yıllardır böyle bir tepki görmemiştim. Fernando Alonso ile 2005 ve 2006'da şampiyon olduğumuz seneleri hatırladım."

"Hiçbir şey kazanmadık ancak artık bir şeyleri kazanabileceğimiz duruma doğru gittiğimizi hissediyorum. Artık kazanmayı hak eden pilota gerekli motoru ve şasiyi hazırlama zorunluluğumuz olduğunu hissediyoruz." dedi.

Abiteboul, Ricciardo gibi çok sayıda yarış kazanan bir pilota sahip olmalarının kendileri üzerindeki baskıyı arttıracağına inanıyor.

Abiteboul, "Renault'ya, sponsorlarımıza, taraftarlarımıza, motor sporlarındaki Renault ismine karşı sorumluluklarımız var çünkü gelecek iki sene boyunca onun gözlerinde hayal kırıklığı görmek istemiyorum."

"McLaren'ın son yıllarda Fernando ile hissettiklerini hissetmek istemiyorum." dedi.

Ancak Abiteboul, tüm iyimserliğine rağmen kısa vadede çok ciddi adımlar beklemediğini yineledi.

Abiteboul, "Daniel'e karşı açık oldum. Kilit bir organizasyon, çok hazır bir araç, her şeyin hazır olduğu, sadece kendisinin araca binip harika seviyede mücadele edeceği bir takım bekliyorsa, o zaman başka bir yer bakması gerektiğini söyledim."

"Ona, hâlâ gelişmekte olduğumuzu, hala takımı inşaa ettiğimizi ve katkısının sürmekten çok daha fazlası olacağını söyledim. Onun lider ve temsilci olmasını, takıma deneyimlerini kazandırmasını umuyoruz."

"Takıma çok fazla insan kattık. Artık çalışan sayımız çok daha fazla ancak ekstra bir ışıldamaya ihtiyacımız var. Bu mücadeleyi seveceğini düşünüyorum." dedi.