Renault, Ricciardo'nun bağlılığını sorguladı

Ricciardo, 2021 için McLaren'la sözleşme imzaladı ve böylelikle iki yıllık sürenin ardından Renault'dan ayrılmış olacak. Avustralyalı pilot, McLaren'dan Ferrari'ye giden Carlos Sainz'ın yerini alacak.

Haberler perşembe sabahı, Renault tarafından yapılan bir açıklamayla doğrulandı. Aynı dakikalarda McLaren da bir açıklama yayınladı.

Renault'dan yapılan açıklamada, "2020'deki benzeri görülmemiş şartlarda, Daniel Ricciardo ile 2020 sonrasında biten sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili yapılan tartışmalar başarılı olmadı." denildi.

Sadece Renault F1'in patronu Cyril Abiteboul'ün sözlerine yer verilen basın açıklamasında, Ricciardo'ya herhangi bir atıfta bulunulmadı ve sadece sadakatin değeri vurgulandı.

Takım patronu Cyril Abiteboul, "Bizim sporumuzda, özellikle de mevcut olağanüstü durumda, karşılıklı güven, birliktelik ve adanmışlık her zamandan daha önemli ve fabrika takımı için kritik değerler."

"2020 sezonunun takım olarak birbirimize daha çok yaklaşacağımızdan eminim. Renault DP World F1 Team olarak hedeflerimiz ve stratejimizde bir değişiklik yok." dedi.

Ricciardo, 2018 sezonunun sonunda Red Bull'dan Renault'ya şok bir geçiş yapmış ve griddeki en yüksek ücretli sürücülerden biri olmuştu.

Bu hamle, Renault'nun F1 gridinin önüne dönmek adına yaptığı uzun vadeli planın bir parçasıydı. Ancak Ricciardo, Renault ile ilk yılından umduğunu alamadı.

Takım McLaren'in gerisine düştü ve şampiyonada beşinci oldu. Ricciardo'nun en iyi sonucu Monza'daki İtalyan Grand Prix'sinde elde ettiği dördüncülüktü.

Bu, Renault projesinin uzun vadeli geleceği için endişelere yol açsa da Fransız üretici, 2020'nin ötesinde Ricciardo ile devam etmek istiyordu.

Ricciardo, sosyal medya hesabından "Takımla geçirdiğim zaman ve takıma kabul edilme şeklimden ötürü Renault'ya gerçekten minnettarım."

"Ama henüz bitirmedik ve bu yıl gride geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki bölümüm henüz gelmedi. Bu yüzden bunu güçlü bir şekilde bitirmeye çalışacağız." dedi.

Duyurunun ardından Esteban Ocon'un 2021'deki takım arkadaşının kim olacağı belirsiz.

Çifte F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun ismi bu koltukla anılıyor ve İspanyol sürücünün Renault ile bazı görüşmeler yaptığı biliniyor.

Alonso 2005 ve 2006'da Renault ile iki şampiyonluk kazandı.

Abiteboul geçtiğimiz günlerde sürücü akademisindeki bazı sürücüleri F1'e geçirebileceklerinden bahsetmişti.

Renault şu anda Formula 2'de Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard gibi iki genç yeteneğe sahip.