Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
206 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Renault, Ricciardo ile devam etmek istiyor

paylaşım
yorumlar
Renault, Ricciardo ile devam etmek istiyor
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 13:40

Renault'dan Alain Prost, 2020 sezonunun ardından da Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon ikilisiyle yarışmak istediklerini söyledi.

Son günlerde Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun Ferrari'ye gideceği ve yerini de Fransız ekibin genç sürücüsü Christian Lundgaard'ın alacağı iddiaları dolaşmaya başladı.

Ancak Alain Prost, hedeflerinin Avustralyalı pilotu takımda tutmak olduğunu söyledi.

Prost, “Daniel'in 2020'nin sonuna kadar sözleşmesi var ve bu yüzden sezon sonunda serbest kalacak."

"Kartlar elimizde değil ve seçeneğimiz de yok."

“Tabii ki yeni sözleşme hakkında görüşmeye başladık ve bu çok normal. 2021'de hayatımızın normale döneceğini umuyoruz ve bu konuyu yıl sonundan önce çözmeye çalışacağız."

“Ama 2021'de, 2020'de olduğu gibi aynı kurallar olacak ve bu bir kez daha durumun bizim için harika olmadığı anlamına geliyor.”

"Mevcut sürücülerimizi korumak istiyoruz. Artık genç sürücülerin takıma katılmasından bahsetmek zor, çünkü Formula 2, Formula 3 veya Formula Renault'da neler olacağını bilmiyoruz. Oralarda araç kullanıp kullanmayacakları bile belli değil."

"Programımızda pek çok güçlü pilot var, ancak şu noktada pistte yarışamıyorlar... Eğer yarışmıyorlarsa da performanslarını yargılamak imkansız. Bu nedenle pek çok takım sürücü kadrosunu korumayı tercih edecek." dedi.

Prost, Ricciardo'nun takımdan ayrılması halinde elinde çok fazla alternatif olmayacağını düşünüyor.

"Ricciardo'nun Red Bull Racing'e dönmeye karar vereceğini sanmıyorum, çünkü Max Verstappen'in onlarla uzun vadeli anlaşması var."

“Ancak biz her şeye açığız ve her durumda kesin olan bir şey varsa, o da Daniel’in devam etmek üzerine olan kararlığıdır. O bir kumar oynamadı, ancak Renault ile başarıya ulaşmak üzerine bir plan yaptı diyelim ve an itibariyle kendisi ile olan konuşmalarımız gayet pozitif yönde ilerliyor.”

Alakalı video

Sonraki haber
McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek

Önceki haber

McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
59 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
17:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
21:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
18:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
21:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
21:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek

45dk
2
Formula 1

6 tekerlekli Formula 1 aracının sırları

3
Formula 1

Renault: "Hulkenberg çok olumsuzdu ve tek yıllık anlaşmak istiyordu"

4
eSpor

Norris, Indianapolis'i kazanmaması için kendisine çarpan Pagenaud'u eleştirdi

5
Formula 1

Ecclestone: "Ferrari, Formula 1'de yarışmadan da büyük bir marka olarak kalabilir"

Son Videolar

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Renault, Ricciardo ile devam etmek istiyor
F1

Renault, Ricciardo ile devam etmek istiyor

McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek
F1

McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek

Racing Point: "Düşük bütçe sınırı performans 'dengeleyicisi' olabilir"
F1

Racing Point: "Düşük bütçe sınırı performans 'dengeleyicisi' olabilir"

Horner: "Diğer pistler Avusturya'nın "acımasız" geri dönüş planını takip edebilir"
F1

Horner: "Diğer pistler Avusturya'nın "acımasız" geri dönüş planını takip edebilir"

Magnussen: "Koronavirüs krizinde atılan adımlar Haas'a yardım edebilir"
F1

Magnussen: "Koronavirüs krizinde atılan adımlar Haas'a yardım edebilir"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.