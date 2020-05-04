Renault, Ricciardo ile devam etmek istiyor

Son günlerde Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun Ferrari'ye gideceği ve yerini de Fransız ekibin genç sürücüsü Christian Lundgaard'ın alacağı iddiaları dolaşmaya başladı.

Ancak Alain Prost, hedeflerinin Avustralyalı pilotu takımda tutmak olduğunu söyledi.

Prost, “Daniel'in 2020'nin sonuna kadar sözleşmesi var ve bu yüzden sezon sonunda serbest kalacak."

"Kartlar elimizde değil ve seçeneğimiz de yok."

“Tabii ki yeni sözleşme hakkında görüşmeye başladık ve bu çok normal. 2021'de hayatımızın normale döneceğini umuyoruz ve bu konuyu yıl sonundan önce çözmeye çalışacağız."

“Ama 2021'de, 2020'de olduğu gibi aynı kurallar olacak ve bu bir kez daha durumun bizim için harika olmadığı anlamına geliyor.”

"Mevcut sürücülerimizi korumak istiyoruz. Artık genç sürücülerin takıma katılmasından bahsetmek zor, çünkü Formula 2, Formula 3 veya Formula Renault'da neler olacağını bilmiyoruz. Oralarda araç kullanıp kullanmayacakları bile belli değil."

"Programımızda pek çok güçlü pilot var, ancak şu noktada pistte yarışamıyorlar... Eğer yarışmıyorlarsa da performanslarını yargılamak imkansız. Bu nedenle pek çok takım sürücü kadrosunu korumayı tercih edecek." dedi.

Prost, Ricciardo'nun takımdan ayrılması halinde elinde çok fazla alternatif olmayacağını düşünüyor.

"Ricciardo'nun Red Bull Racing'e dönmeye karar vereceğini sanmıyorum, çünkü Max Verstappen'in onlarla uzun vadeli anlaşması var."

“Ancak biz her şeye açığız ve her durumda kesin olan bir şey varsa, o da Daniel’in devam etmek üzerine olan kararlığıdır. O bir kumar oynamadı, ancak Renault ile başarıya ulaşmak üzerine bir plan yaptı diyelim ve an itibariyle kendisi ile olan konuşmalarımız gayet pozitif yönde ilerliyor.”

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