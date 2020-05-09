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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Ricciardo bizim için çok önemli olsa bile onun kararlarına bağlı değiliz"

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Renault: "Ricciardo bizim için çok önemli olsa bile onun kararlarına bağlı değiliz"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 May 2020 10:05

Renault patronu Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo'nun kendileri için çok önemli olsa bile, Renault'nun tüm stratejilerini Avustralyalı pilota bağlamanın doğru olmadığını söyledi ve kafaları karıştırdı.

Renault'da Daniel Ricciardo'nun anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve Renault'nun Avustralyalı pilotla yeni bir anlaşma yapmak istediği düşünülüyor.

Abiteboul, Cuma günkü Sky F1 Vocast'te Abiteboul ile devam etmek istediklerini ancak odak noktalarının pilot değil, aracı geliştirmek olduğunu söyledi.

Abiteboul, "Daniel'i seviyoruz. Daniel, ilk günden itibaren çok net bir projeye katıldı ve bu proje hem takım düzeyinde hem de bence Daniel düzeyinde henüz sonuçlanmadı."

"Sezon başlayamadığı için koşullar çok garip. Birlikte yapmamız gereken şeyin yarısına geldik ve geleceği düşünmemiz gerekiyor."

"Topluca düşünüyoruz. Birlikte daha fazlasını yapabileceğimizi, daha fazlasını başarabileceğimizi ve şimdiye kadar aldığımız sonuçlardan daha iyilerini başarabileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası niyetim de bu."

"Ancak bunu söylerken, bizim belli bir strateji planımız var. Bu plan 2021 aracı için önemli bir yatırım yapmaktı. Şimdi bu, 2022 için olacak çünkü kurallar bir yıl ertelendi. 2022 öncesinde bu sene ve gelecek sene yapmamız gereken şeylerden vazgeçeceğimiz manasına gelmiyor."

"Daniel'in bu yapının bir parçası olmasını istiyoruz. Ancak şu ana kadar takımda eksik olan şeylere odaklanmamız gerektiğini biliyoruz ve eksik olan şey, sürücülerin en iyi performansı göstermesi değil."

"Bu yüzden önümüzdeki iki sezondaki odak noktamız, gelecekte sahip olduğumuz herhangi bir sürücünün, mümkün olan en iyi sonucu aldığından emin olabilmek için kurduğumuz donanım üzerine olacak. Bu sayede 2022'de - öncelikli olarak benim ve Renault'nun olmak üzere - herkesin beklentilerini karşılayabileceğiz."

"İyi bir kış testi gerçekleştirdik. Ancak aracın ve takımın gerçek rekabet seviyesi konusunda kesinlikle hiçbir cevap alamadık. Daha fazla bilgi edinmek istiyoruz, ancak takım için en iyisi olacağını düşündüğümüz şeylere odaklanacağız."

"Takım, herhangi bir kişiden önce gelir. Hatta bu, yapmamız gereken şeyde büyük bir role sahip olsalar bile Esteban ve Daniel için de geçerli."

"Herkesin bildiği ve beklediği üzere, bazı görüşmelerimiz var. Tıpkı Daniel'in de bir dizi görüşmesi olduğu gibi. Ama aynı zamanda çok fazla yatırım yaptığımız genç sürücü akademimiz var. Bu akademinin amacı, 2021 yılına kadar Formula 1'e bir sürücü yetiştirmekti."

"Ve 2021, gelecek yıl. Bu da bizim için bir seçenek. Tercih edeceğimiz bir seçenek olup olmadığını zaman gösterecek."

"Ancak tüm süreci ve Renault'nun tüm stratejisini, tek bir adamın kararına bırakamayacağımız kesin. O adam benim için çok önemli olsa bile bunu yapamayız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Casper Bekking

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