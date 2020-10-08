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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"

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Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, gelecekte Red Bull'un sahibi olduğu takımlara motor tedarik etme zorunda kalmalarının Alpine ile yaptıkları planları etkilemeyeceğini söyledi.

2021 sonunda Honda ile yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Red Bull ve AlphaTauri'nin Mercedes ve Ferrari'den motor alamaması halinde zorunlu olarak eski motor partneri Renault ile anlaşması gerekebilir.

Renault şu anda McLaren'a motor tedarik ediyor ancak McLaren gelecek sene Mercedes motoruna geçecek. Bu durumda Renault'nun motor müşterisi kalmayacak.

Renault, son dönemde gelecek stratejilerinde değişiklik yaptı ve F1 takımının Alpine olacağını ve tamamen ona odaklanacağını duyurdu.

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Ancak Honda'nın çekilme kararının ardından Red Bull takımları tekrar Renault ile birleşebilir. Bu durumda Renault, bir sene sadece kendi takımına odaklandıktan sonra tekrar teknoloji paylaşmak ve üretimi hızlandırmak zorunda kalabilir.

FIA kurallarına göre, mevcut durumda motor tedarikçisi bulamayan takım olursa, en az motor tedarik eden üretici motor tedarik etmek zorunda kalıyor.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "3. parti çalışmalar, kendi stratejimizi etkilemeyecek. Stratejimiz açık. Burada fabrika takımımız için varız, biz bir fabrika takımıyız çünkü motor tedarikçisi olarak çok az kazanç sağlıyorsunuz."

"F1'de motor tedarikçisi olmak, ticari açıdan sizi uçurmuyor. Honda'nın çekilme haberi, bunun kanıtı olabilir."

"Bunu 2014'te fabrika takımı olarak dönme kararı aldığımızda gördük. Honda da kendisi için benzer sorular sorup farklı kararlar almış olabilir."

"Bizim programımız kendi takımımız etrafında kurulu. Gelecek sene özellikle Alpine markası etrafına kurulu olacak ve bu durum değişmeyecek."

"Uymamız gereken belli zorunluluklar olursa, onlara uyacağız ancak tüm çabamız, yaptığımız her şey stratejik hedefimize ulaşma yönünde olacak. Yani Alpine markasını yükseltmek için yarışlar kazanmaya çalışacağız."

"Red Bull için bir başka çözüm, Honda'nın motoruyla alakalı haklarını satın alacak birilerini bulmak olabilir. Bu tür fikirlerin ortaya çıktığından eminim. Sıfırdan başlayacak olanlar, 2022'de hazır olamazlar. Bu kesinlikle açık." dedi.

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Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Renault'nun özellikle üst yönetimindeki değişikliklerden ve Luca de Meo'nun CEO olmasının ardından kendileri için ciddi bir seçenek olabileceğini söylemişti.

Servus TV'de konuşan Horner, "Artık 2022 için motor partnerini düşünmeye başlamak zorundayız. Sene sonuna kadar net bir şey olmalı. Tabii ki tüm ihtimalleri, seçenekleri değerlendirmeliyiz."

"Ancak günün sonunda Bay Mateschitz nasıl ilerleyeceğimize karar verecek. Bizim için önemli olan, gelecek senelerde Mercedes'le mücadele edebilecek yeterli güce sahip olmamız."

"Tabii ki insanların neden Renault ile görüşeceğimizi tahmin ettiklerini anlıyorum. Ayrılığımızdan bu yana Renault çok değişti. Yeni yönetim taze hava getirdi ve bazı değişiklikler oldu. Her şey ilerliyor." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing , Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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