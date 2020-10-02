Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

paylaşım
yorumlar
Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!
Ekleyen:
, Editör

Formula 1'in mevcut kurallarıyla beraber Red Bull, eğer bir üreticiyle anlaşamazsa yeniden Renault motoruna dönmek zorunda kalabilir.

Honda, 2021 Formula 1 sezonunun ardından spordan ayrılacağını açıkladı ve bu açıklama neredeyse herkesi şoke etti.

Bu açıklamanın ardından Helmut Marko, Red Bull olarak 2021'den sonra da F1'de devam edeceklerini açıkladı. Ancak yeni bir motor üreticisine ihtiyaçları olacak.

Motorsport.com, konu hakkında Ferrari ve Mercedes ile iletişime geçti. Ancak her iki üretici de açıklama yapmayı reddetti.

Renault'dan Cyril Abiteboul ise açıklama yapmayı reddetmedi ve gün içerisinde Motorsport.com'la özel bir röportaj gerçekleştirecek.

Renault, şu an için Red Bull'un en iyi seçeneği gibi görünüyor.

Motorsport.com, Red Bull'un Volkswagen Grubu'nun spora girmesi için yeniden bir görüşme yapacağını tahmin etse de, bu görüşmeden bir şey çıkması beklenmiyor.

Ayrıca Mercedes ve Ferrari'nin de Red Bull'a motor tedarik etmesi oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

Bu durumda Red Bull, 2010-13 yılları arasında şampiyonluk yaşadığı Renault'ya geçmek zorunda kalabilir.

Renault her ne kadar böyle bir anlaşmaya yanaşmasa bile, 2021-25 yılları arasını kapsayan kurallara göre "eğer bir takım herhangi bir üreticiyle anlaşamazsa", o takıma, en az sayıda takıma motor tedarik eden üreticinin motor sağlaması gerekiyor.

Bu da o üreticinin Renault olacağı anlamına geliyor. Çünkü Mercedes, 2022'de fabrika takımına ek olarak Aston Martin, Williams ve McLaren'e motor tedarik edecek.

Diğer tarafta Ferrari de fabrika takımına ek olarak Alfa Romeo ve Haas'a motor sağlıyor.

Renault ise sadece fabrika takımına motor sağlıyor.

 
"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"

Önceki haber

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"

Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Mercedes motoruna geçiş, McLaren için yeterli olmayacak"

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1, egzozların difüzörü beslemesini sonunda nasıl yasakladı?

Son Haberler

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"

Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!

2s
2
Formula 1

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"

59dk
3
Formula 1

Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"

1s
4
Formula 1

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

11dk
5
Formula 1

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"

2s

Son Haberler

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!
F1

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"
F1

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"

Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"
F1

Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"
F1

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!
F1

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!

Son Videolar

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.