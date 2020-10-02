Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

Honda, 2021 Formula 1 sezonunun ardından spordan ayrılacağını açıkladı ve bu açıklama neredeyse herkesi şoke etti.

Bu açıklamanın ardından Helmut Marko, Red Bull olarak 2021'den sonra da F1'de devam edeceklerini açıkladı. Ancak yeni bir motor üreticisine ihtiyaçları olacak.

Motorsport.com, konu hakkında Ferrari ve Mercedes ile iletişime geçti. Ancak her iki üretici de açıklama yapmayı reddetti.

Renault'dan Cyril Abiteboul ise açıklama yapmayı reddetmedi ve gün içerisinde Motorsport.com'la özel bir röportaj gerçekleştirecek.

Renault, şu an için Red Bull'un en iyi seçeneği gibi görünüyor.

Motorsport.com, Red Bull'un Volkswagen Grubu'nun spora girmesi için yeniden bir görüşme yapacağını tahmin etse de, bu görüşmeden bir şey çıkması beklenmiyor.

Ayrıca Mercedes ve Ferrari'nin de Red Bull'a motor tedarik etmesi oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

Bu durumda Red Bull, 2010-13 yılları arasında şampiyonluk yaşadığı Renault'ya geçmek zorunda kalabilir.

Renault her ne kadar böyle bir anlaşmaya yanaşmasa bile, 2021-25 yılları arasını kapsayan kurallara göre "eğer bir takım herhangi bir üreticiyle anlaşamazsa", o takıma, en az sayıda takıma motor tedarik eden üreticinin motor sağlaması gerekiyor.

Bu da o üreticinin Renault olacağı anlamına geliyor. Çünkü Mercedes, 2022'de fabrika takımına ek olarak Aston Martin, Williams ve McLaren'e motor tedarik edecek.

Diğer tarafta Ferrari de fabrika takımına ek olarak Alfa Romeo ve Haas'a motor sağlıyor.

Renault ise sadece fabrika takımına motor sağlıyor.